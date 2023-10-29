Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Стало відомо, хто напав на депутата Тищенка на Львівщині arrow

Стало відомо, хто напав на депутата Тищенка на Львівщині

29 жовтня 2023 13:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, хто напав на депутата Тищенка на Львівщині
Нардеп Микола Тищенко. Фото: "Слуга народу"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вчора, 28 жовтня, у Брюховичах, що на Львівщині, напали на депутата Миколу Тищенка. Чоловік вдарив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Напад на Тищенка

Нардеп приїхав до Брюховичів, щоб перевірити повідомлення про незаконне захоплення двох гектарів комунальної землі. 

Як зазначив Тищенко, конфлікт стався з начальником охорони Василем Журбенком.

заява
Заява Тищенка. Фото: Новини.LIVE

"Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", — повідомив нардеп.

Нагадаємо, учора близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами джерел, цей факт вже зареєстровано в ЄРДР за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападнику загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі