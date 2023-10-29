Стало відомо, хто напав на депутата Тищенка на Львівщині

Нардеп Микола Тищенко. Фото: "Слуга народу"

Вчора, 28 жовтня, у Брюховичах, що на Львівщині, напали на депутата Миколу Тищенка. Чоловік вдарив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Нардеп приїхав до Брюховичів, щоб перевірити повідомлення про незаконне захоплення двох гектарів комунальної землі.

Як зазначив Тищенко, конфлікт стався з начальником охорони Василем Журбенком.

Заява Тищенка. Фото: Новини.LIVE

"Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", — повідомив нардеп.

Нагадаємо, учора близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами джерел, цей факт вже зареєстровано в ЄРДР за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападнику загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.