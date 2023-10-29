Стало відомо, хто напав на депутата Тищенка на Львівщині
Вчора, 28 жовтня, у Брюховичах, що на Львівщині, напали на депутата Миколу Тищенка. Чоловік вдарив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Напад на Тищенка
Нардеп приїхав до Брюховичів, щоб перевірити повідомлення про незаконне захоплення двох гектарів комунальної землі.
Як зазначив Тищенко, конфлікт стався з начальником охорони Василем Журбенком.
"Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", — повідомив нардеп.
Нагадаємо, учора близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами джерел, цей факт вже зареєстровано в ЄРДР за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападнику загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.
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