Стало известно, когда польские фермеры присоединятся к протесту перевозчиков на границе

Протесты на польской границе. Фото: Новини.LIVE

Польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

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По словам Зварича, фермеры не планируют блокировать границу.

"Там должно быть просто шествие по пешему переходу, но так или иначе это опять-таки будет усложнение движения на границе. Соответственно, мы просим, обращаемся к польской стороне все же не допустить к этому, потому что и так ситуация на границе есть, честно говоря, трагической", — сказал Зварыч.

Он уточнил, что блокирование границы происходит в период "межвластия", когда предыдущее польское правительство сложило полномочия, а новый Кабмин еще не сформирован.

"Никто не хочет взять на себя обязательство решить эту проблему как следует, поэтому это очень опасно на самом деле. Я надеюсь, что все же здравый смысл и ответственность политиков, в первую очередь местного уровня, возобладает и все же будет найден этот путь и найден такой язык, который бы убедил протестующих не прибегать к этому очередному шагу, который значительно усложнит жизнь не только в Украине, но и здесь в Польше", — подчеркнул Зварич.

Напомним, вчера стало известно, что некоторые польские фермеры планируют присоединиться к протесту перевозчиков, заблокировавших границу с Украиной. В частности, к митингу планируют присоединиться 100 фермеров из ассоциации "Преданная деревня".

Отметим, что Украина и Польша готовятся в суд с протестующими, заблокировавшими движение транспорта на границе. Сейчас ситуация достаточно критическая.

Также мы писали, что украинским водителям в Польше, стоящим в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты.