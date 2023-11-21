Стало известно, когда польские фермеры присоединятся к протесту перевозчиков на границе
Польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.
Что будут делать польские фермеры на протесте перевозчиков
По словам Зварича, фермеры не планируют блокировать границу.
"Там должно быть просто шествие по пешему переходу, но так или иначе это опять-таки будет усложнение движения на границе. Соответственно, мы просим, обращаемся к польской стороне все же не допустить к этому, потому что и так ситуация на границе есть, честно говоря, трагической", — сказал Зварыч.
Он уточнил, что блокирование границы происходит в период "межвластия", когда предыдущее польское правительство сложило полномочия, а новый Кабмин еще не сформирован.
"Никто не хочет взять на себя обязательство решить эту проблему как следует, поэтому это очень опасно на самом деле. Я надеюсь, что все же здравый смысл и ответственность политиков, в первую очередь местного уровня, возобладает и все же будет найден этот путь и найден такой язык, который бы убедил протестующих не прибегать к этому очередному шагу, который значительно усложнит жизнь не только в Украине, но и здесь в Польше", — подчеркнул Зварич.
Напомним, вчера стало известно, что некоторые польские фермеры планируют присоединиться к протесту перевозчиков, заблокировавших границу с Украиной. В частности, к митингу планируют присоединиться 100 фермеров из ассоциации "Преданная деревня".
Отметим, что Украина и Польша готовятся в суд с протестующими, заблокировавшими движение транспорта на границе. Сейчас ситуация достаточно критическая.
Также мы писали, что украинским водителям в Польше, стоящим в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты.
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