Стало відомо, коли польські фермери приєднаються до протесту перевізників на кордоні
Польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників вже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію в знак солідарності з представниками транспортної галузі.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.
Що робитимуть польські фермери на протесті перевізників
За словами Зварича фермери не планують блокувати кордон.
"Там має бути просто хода по пішому переходу, але так чи інакше це знову ж таки буде ускладнення руху на кордоні. Відповідно, ми просимо, звертаємося до польської сторони все ж таки не допустити до цього, бо і так ситуація на кордоні є, чесно кажучи, трагічною", — сказав Зварич.
Він уточнив, що блокування кордону відбувається у період "міжвладдя", коли попередній польський уряд склав повноваження, а новий Кабмін ще не сформований.
"Ніхто не хоче взяти на себе обовʼязок вирішувати цю проблему як слід, тому це дуже небезпечно насправді. Я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд і відповідальність політиків, в першу чергу місцевого рівня, здомінує і все ж таки буде знайдено цей шлях і знайдено таку мову, яка би переконала протестувальників не вдаватися до цього чергового кроку, який значно ускладнить життя не тільки в Україні, але й тут в Польщі", — наголосив Зварич.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що деякі польські фермери планують приєднатися до протесту перевізників, які заблокували кордон з Україною. Зокрема, до мітингу планують приєднатися 100 фермерів з асоціації "Зраджене село".
Зазначимо, що Україна і Польща готуються до суду з протестувальниками, які заблокували рух транспорту на кордоні. Наразі ситуація є досить критичною.
Також ми писали, що українським водіям у Польщі, які стоять в чергах до українського кордону, привезли гуманітарну допомогу з України. Людям доставили їжу, воду та медикаменти.
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