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Стало відомо, коли польські фермери приєднаються до протесту перевізників на кордоні

21 листопада 2023 20:05
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Стало відомо, коли польські фермери приєднаються до протесту перевізників на кордоні
Протести на польському кордоні. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників вже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію в знак солідарності з представниками транспортної галузі.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.

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За словами Зварича фермери не планують блокувати кордон.

"Там має бути просто хода по пішому переходу, але так чи інакше це знову ж таки буде ускладнення руху на кордоні. Відповідно, ми просимо, звертаємося до польської сторони все ж таки не допустити до цього, бо і так ситуація на кордоні є, чесно кажучи, трагічною", — сказав Зварич.

Він уточнив, що блокування кордону відбувається у період "міжвладдя", коли попередній польський уряд склав повноваження, а новий Кабмін ще не сформований.

"Ніхто не хоче взяти на себе обовʼязок вирішувати цю проблему як слід, тому це дуже небезпечно насправді. Я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд і відповідальність політиків, в першу чергу місцевого рівня, здомінує і все ж таки буде знайдено цей шлях і знайдено таку мову, яка би переконала протестувальників не вдаватися до цього чергового кроку, який значно ускладнить життя не тільки в Україні, але й тут в Польщі", — наголосив Зварич.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що деякі польські фермери планують приєднатися до протесту перевізників, які заблокували кордон з Україною. Зокрема, до мітингу планують приєднатися 100 фермерів з асоціації "Зраджене село".

Зазначимо, що Україна і Польща готуються до суду з протестувальниками, які заблокували рух транспорту на кордоні. Наразі ситуація є досить критичною.

Також ми писали, що українським водіям у Польщі, які стоять в чергах до українського кордону, привезли гуманітарну допомогу з України. Людям доставили їжу, воду та медикаменти.

 

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