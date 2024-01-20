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Стало известно, сколько блокпостов на Львовщине и вручают ли там повестки

20 января 2024 00:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, сколько блокпостов на Львовщине и вручают ли там повестки
Военный на блокпосте. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На территории Львовской области по состоянию на 18 января было установлено восемь внутренних контрольно-пропускных пунктов. Эти блокпосты, как следует из решения СНБО, оснащены правоохранительными службами, которые занимаются проведением мероприятий противодиверсионного характера. 

Об этом сообщил комендант области и руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень в комментарии tvoemisto.tv

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Грень подтвердил, что благодаря этим мероприятиям были задержаны лица, находящиеся в розыске.

В свою очередь руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий указал, что основная цель этих блокпостов — фильтрация, а не мобилизация граждан. Он уточнил, что такие меры позволяют вовремя обнаруживать и задерживать диверсантов и шпионов, при этом уточнив, что повестки на блокпостах не раздаются.

Козицкий также добавил, что в области на КПП сейчас не вручают повесток. Мы ожидаем принятия нового закона о мобилизации, который определит распределение полномочий и роль военной администрации в процессе мобилизации. 

"В настоящее время мы активно вовлечены: осуществляем координацию деятельности ТЦК и помогаем ему выполнять планы по мобилизации. Но это первоочередная задача для них, а мы вспомогательная служба по организации работы военно-врачебных комиссий, оповещения населения. К этому также привлечены органы местного самоуправления", — говорит он.

Напомним, что в сети распространяется ложная информация о работе полиции на блокпостах в Киевской области. Речь идет о том, что стражам порядка вроде как приказали раздавать повестки на контрольно-пропускных пунктах Киевской области. 

Кроме того, в Украине у гражданских регулярно возникают вопросы о законности рейдов работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. При этом уклонисты продолжают искать варианты, чтобы покинуть страну.

КПП
Львовская область
армия
военные
мобилизация
повестки
военнообязанные

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