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Стало відомо, скільки блокпостів на Львівщині та чи вручають там повістки

20 січня 2024 00:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, скільки блокпостів на Львівщині та чи вручають там повістки
Військовий на блокпості. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На території Львівської області станом на 18 січня було встановлено вісім внутрішніх контрольно-пропускних пунктів. Ці блокпости, як випливає із рішення РНБО, оснащені правоохоронними службами, які займаються проведенням заходів протидиверсійного характеру.

Про це повідомив комендант області та керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень у коментарі tvoemisto.tv

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Грень підтвердив, що завдяки цим заходам було затримано осіб, які перебувають у розшуку.

Своєю чергою, керівник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що основна мета цих блокпостів — фільтрація, а не мобілізація громадян. Він уточнив, що такі заходи дозволяють вчасно виявляти та затримувати диверсантів та шпигунів, при цьому уточнивши, що повістки на блокпостах не видають.

Козицький також додав, що в області на КПП наразі не вручають повістки. Ми очікуємо на прийняття нового закону про мобілізацію, який визначить розподіл повноважень та роль військової адміністрації у процесі мобілізації.

"Наразі ми активно залучені: здійснюємо координацію діяльності ТЦК та допомагаємо йому виконувати плани щодо мобілізації. Але це першочергове завдання для них, а мидопоміжна служба з організації роботи військово-лікарських комісій, оповіщення населення. До цього також залучено органи місцевого самоврядування", — каже він.

Нагадаємо, що у мережі поширюється неправдива інформація про роботу поліції на блокпостах у Київській області. Йдеться про те, що правоохоронцям начебто наказали роздавати повістки на контрольно-пропускних пунктах Київської області.

Крім того, в Україні у цивільних регулярно виникають питання щодо законності рейдів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому ухилянти продовжують шукати варіанти, щоб залишити країну.

КПП
Львівська область
армія
військові
мобілізація
повістки
військовозобов'язані

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