Стало відомо, скільки блокпостів на Львівщині та чи вручають там повістки

Військовий на блокпості. Фото: УНІАН

На території Львівської області станом на 18 січня було встановлено вісім внутрішніх контрольно-пропускних пунктів. Ці блокпости, як випливає із рішення РНБО, оснащені правоохоронними службами, які займаються проведенням заходів протидиверсійного характеру.

Про це повідомив комендант області та керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень у коментарі tvoemisto.tv

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Грень підтвердив, що завдяки цим заходам було затримано осіб, які перебувають у розшуку.

Своєю чергою, керівник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що основна мета цих блокпостів — фільтрація, а не мобілізація громадян. Він уточнив, що такі заходи дозволяють вчасно виявляти та затримувати диверсантів та шпигунів, при цьому уточнивши, що повістки на блокпостах не видають.

Козицький також додав, що в області на КПП наразі не вручають повістки. Ми очікуємо на прийняття нового закону про мобілізацію, який визначить розподіл повноважень та роль військової адміністрації у процесі мобілізації.

"Наразі ми активно залучені: здійснюємо координацію діяльності ТЦК та допомагаємо йому виконувати плани щодо мобілізації. Але це першочергове завдання для них, а ми — допоміжна служба з організації роботи військово-лікарських комісій, оповіщення населення. До цього також залучено органи місцевого самоврядування", — каже він.

Нагадаємо, що у мережі поширюється неправдива інформація про роботу поліції на блокпостах у Київській області. Йдеться про те, що правоохоронцям начебто наказали роздавати повістки на контрольно-пропускних пунктах Київської області.

Крім того, в Україні у цивільних регулярно виникають питання щодо законності рейдів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому ухилянти продовжують шукати варіанти, щоб залишити країну.