Пограничникам Львовщины предлагали взятку – что известно

Стало известно, сколько взяток предлагали ГПСУ Львовщины
Начальник группы предотвращения и выявления коррупции Валентина Скред заявила, что во Львовской области в этом году зафиксировали многочисленные попытки подкупа пограничников на общую сумму более 2 миллионов гривен. Наибольшие взятки, предлагавшиеся в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини", составляли по 9 тыс. долларов.
Об этом Скред рассказала эксклюзивно в комментарии для Новини.LIVE Львов.
Детали инцидентов
Деньги часто оставляют на столе или вкладывают в паспорт. При этом все попытки подкупа были зафиксированы, а нарушители переданы в Национальную полицию Украины.
Скред подчеркнула, что борьба с такими случаями является важным направлением работы пограничной службы.
"Лиц, которые пытаются подкупить пограничников, передают представителям Нацполиции", — добавила она.
Напомним, в Калуше в Ивано-Франковской области осужден военнослужащий роты охраны районного ТЦК и СП за получение взятки от военнообязанного. Мужчине придется заплатить штраф.
Нардеп Руслан Горбенко заявил, что в Украине до 2027 года проверят людей, получивших инвалидность за последние три года из-за МСЭК или ТЦК.
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