Пограничникам Львовщины предлагали взятку – что известно

Пограничники на работе. Иллюстративное фото: МВД Украины

Начальник группы предотвращения и выявления коррупции Валентина Скред заявила, что во Львовской области в этом году зафиксировали многочисленные попытки подкупа пограничников на общую сумму более 2 миллионов гривен. Наибольшие взятки, предлагавшиеся в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини", составляли по 9 тыс. долларов.

Об этом Скред рассказала эксклюзивно в комментарии для Новини.LIVE Львов.

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Деньги часто оставляют на столе или вкладывают в паспорт. При этом все попытки подкупа были зафиксированы, а нарушители переданы в Национальную полицию Украины.

Скред подчеркнула, что борьба с такими случаями является важным направлением работы пограничной службы.

"Лиц, которые пытаются подкупить пограничников, передают представителям Нацполиции", — добавила она.

Напомним, в Калуше в Ивано-Франковской области осужден военнослужащий роты охраны районного ТЦК и СП за получение взятки от военнообязанного. Мужчине придется заплатить штраф.

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