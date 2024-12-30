Прикордонникам Львівщини пропонували хабар - що відомо

Прикордонники на роботі. Ілюстративне фото: МВС України

Начальниця групи запобігання та виявилення корупції Валентина Скред заявила, що на Львівщині цього року зафіксували численні спроби підкупу прикордонників на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Найбільші хабарі, які пропонували в пунктах пропуску "Краковець" та "Шегині", становили по 9 тис. доларів.

Про це Скред розповіла екслюзивно у коментарі для Новини.LIVE Львів.

Читайте також:

Деталі інцидентів

Гроші часто залишають на столі або вкладають у паспорт. При цьому, усі спроби підкупу були зафіксовані, а порушники передані до Національної поліції України.

Скред підкреслила, що боротьба з такими випадками є важливим напрямком роботи прикордонної служби.

"Осіб, які намагаються підкупити прикордонників, передають представникам Нацполіції", — додала вона.

Нагадаємо, у Калуші в Івано-Франківській області засудили військовослужбовця роти охорони районного ТЦК та СП за отримання хабаря від військовозобов'язаного. Чоловікові доведеться сплатити штраф.

Нардеп Руслан Горбенко заявив, що в Україні до 2027 року перевірять людей, які отримали інвалідність за останні три роки через МСЕК чи ТЦК.