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Стало відомо, скільки хабарів пропонували ДПСУ Львівщини

30 грудня 2024 23:41
Катерина Османська - Редактор
Прикордонникам Львівщини пропонували хабар - що відомо
Прикордонники на роботі. Ілюстративне фото: МВС України
Катерина Османська - Редактор

Начальниця групи запобігання та виявилення корупції Валентина Скред заявила, що на Львівщині цього року зафіксували численні спроби підкупу прикордонників на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Найбільші хабарі, які пропонували в пунктах пропуску "Краковець" та "Шегині", становили по 9 тис. доларів.

Про це Скред розповіла екслюзивно у коментарі для Новини.LIVE Львів.

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Гроші часто залишають на столі або вкладають у паспорт. При цьому, усі спроби підкупу були зафіксовані, а порушники передані до Національної поліції України.

Скред підкреслила, що боротьба з такими випадками є важливим напрямком роботи прикордонної служби.  

"Осіб, які намагаються підкупити прикордонників, передають представникам Нацполіції", — додала вона.

Нагадаємо, у Калуші в Івано-Франківській області засудили військовослужбовця роти охорони районного ТЦК та СП за отримання хабаря від військовозобов'язаного. Чоловікові доведеться сплатити штраф.

Нардеп Руслан Горбенко заявив, що в Україні до 2027 року перевірять людей, які отримали інвалідність за останні три роки через МСЕК чи ТЦК.

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