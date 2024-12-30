Прикордонникам Львівщини пропонували хабар - що відомо

Стало відомо, скільки хабарів пропонували ДПСУ Львівщини
Начальниця групи запобігання та виявилення корупції Валентина Скред заявила, що на Львівщині цього року зафіксували численні спроби підкупу прикордонників на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Найбільші хабарі, які пропонували в пунктах пропуску "Краковець" та "Шегині", становили по 9 тис. доларів.
Про це Скред розповіла екслюзивно у коментарі для Новини.LIVE Львів.
Деталі інцидентів
Гроші часто залишають на столі або вкладають у паспорт. При цьому, усі спроби підкупу були зафіксовані, а порушники передані до Національної поліції України.
Скред підкреслила, що боротьба з такими випадками є важливим напрямком роботи прикордонної служби.
"Осіб, які намагаються підкупити прикордонників, передають представникам Нацполіції", — додала вона.
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