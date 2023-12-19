Стало известно, сколько еще продлятся перебои с онлайн-оплатой в транспорте Львова

Онлайн-оплата в общественном транспорте. Фото иллюстративное: Львовский городской совет

В общественном транспорте Львова продолжают возобновлять работу безналичной оплаты, не работавшей из-за кибератаки на "Киевстар". Пока происходит замена на SIM-карты другого оператора, из-за чего у пассажиров могут списываться средства за поездки, которые оплачивались в течение последних шести дней.

Сколько еще продлятся перебои с онлайн-оплатой, рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.

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Известно, что по состоянию на утро 17 декабря произошла замена мобильного оператора в 153 транспортных средствах. Специалисты продолжают работать.

Отмечается, что в процессе замены SIM-карты другого оператора система впервые за последние 6 дней получает доступ к интернету. Соответственно, вся информация по оплате и валидации проезда начинает загружаться на сервер.

"Поэтому в эти дни пассажирам будут поступать уведомления о предавторизации - на счету "замораживается" 1 гривна, а также о списании 15 грн за проезд. Это средства за поездки, которые были совершены на прошлой неделе. Ведь фактически все эти операции должны были произойти в течение следующих суток" после осуществления оплаты проезда, но поскольку были проблемы со связью, эта информация накапливалась, однако списание средств с банковских карт пассажиров, которые проводили оплату проезда безналичными, не происходило", — говорится в сообщении.

В то же время подчеркивают, что списание средств происходит только в том случае, когда пассажир за эту неделю оплачивал проезд безналично, увидел зеленую отметку на валидаторе и услышал единичный звуковой сигнал. В противном случае эти поездки не были зарегистрированы в системе безналичной оплаты, поэтому средства за них не будут списывать.

Сколько еще будут продолжаться перебои

В мэрии рассказали, что, хотя и удалось возобновить нормальную работу системы в части общественного транспорта, перебои с оплатой могут быть еще несколько дней.

Уверяют, контролелы не будут выписывать штрафы пассажирам до полного возобновления работы системы. Вместо этого будут помогать осуществлять оплату за проезд.

Атака на "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой . Не работает их сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.