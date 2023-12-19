Стало відомо, скільки ще триватимуть перебої з онлайн-оплатою в транспорті Львова

Онлайн-оплата у громадському транспорті. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

У громадському транспорті Львова продовжують відновлювати роботу безготівкової оплати, яка не працювала через кібератаку на "Київстар". Наразі, відбувається заміна на SIM-картки іншого оператора, через що у пасажирів можуть списуватися кошти за поїздки, які оплачувалися впродовж останні шести днів.

Скільки ще триватимуть перебої з онлайн-оплатою, розповіли в пресслужбі Львівської міської ради.

Читайте також:

Перебої з онлайн-оплатою у громадському транспорті Львова

Відомо, що станом на ранок 17 грудня, відбулася заміна мобільного оператора у 153 транспортних засобах. Фахівці продовжують працювати.

Зазначається, що у процесі заміни SIM-картки на іншого оператора система вперше за останні 6 днів отримує доступ до інтернету. Відповідно, вся інформація щодо оплати та валідації проїзду починає завантажуватися на сервер.

"Відтак у ці дні пасажирам надходитимуть сповіщення про передавторизацію – на рахунку "заморожується" 1 гривня, а також про списання 15 грн за проїзд. Це кошти за ті поїздки, які були здійснені минулого тижня. Адже фактично всі ці операції мали відбутись протягом наступної доби після здійснення оплати проїзду, але оскільки були проблеми зі зв’язком, тому ця інформація накопичувалась, однак списання коштів із банківських карток пасажирів, які проводили оплату проїзду безготівкою, не відбувалось", — йдеться у повідомленні.

Водночас, підкреслюють, що списання коштів відбувається лише у тому випадку, коли пасажир за цей тиждень оплачував проїзд безготівково, побачив зелену відмітку на валідаторі та почув одиничний звуковий сигнал. У іншому разі — ці поїздки не були зареєстровані в системі безготівкової оплати, тож кошти за них не списуватимуть.

Скільки ще триватимуть перебої

У мерії розповіли, що хоч і вдалось відновити нормальну роботу системи у частині громадського транспорту, перебої з оплатою можуть бути ще декілька днів.

Запевняють, контролели не виписуватимуть штрафи пасажирам до повного відновлення роботи системи. Натомість, допомагатимуть здійснювати оплату за проїзд.

Атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток, а користувачі скаржились на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.