Старт туристического сезона во Львове – каким он будет в 2024 году

Театр оперы и балета во Львове сегодня, 1 мая. Фото: Новини.LIVE

До полномасштабной войны Львов принимал 2,5 млн гостей в год, но сейчас цифры в разы меньше — рассказывает в интервью Новини.LIVE руководитель управления туризма ЛГС Кристина Лебедь. Руководитель говорит, что сегодня нет большой доли иностранных гостей — это в основном украинцы. Наплыв людей в город начнется в ближайшие выходные.

Каким будет туристический сезон во Львове, с какой проблемой столкнулся туристический бизнес и что влияет на количество туристов в городе — об этом и не только читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Туристы — украинцы

— На самом деле, Львов и туризм — это сложная тема с начала полномасштабной войны. Город был готов принимать и принимал ранее 2,5 млн гостей в год. Сейчас нет столько людей. Мы не можем сказать точной цифры. Но, общаясь с отелями, ресторанами, понимая динамику в туристическом офисе, видим, что цифры в разы меньше.

Руководитель управления туризма ЛГС Кристина Лебедь. Скрин из видео Новини.LIVE

Май — неофициальное начало туристического сезона

— Мы не говорим о начале туристического сезона, но ориентируемся, что наплыв людей в город начнется в эти выходные. Май — это неофициальное начало туристического сезона.

Мы понимаем, что сезонность во Львове исчезла. Когда-то были пики, связанные с фестивалями, книжным форумом, Пасхой или Рождеством. Сейчас это немного сместилось, потому что не всегда на это ориентируются гости, не все мероприятия проходят, некоторые вообще прекратили свое существование.

Во Львове изменилась культура отдыха

— Влияют также новости, и это очень чувствует бизнес. Когда в отелях есть предварительно неплохо забронированные номера, то после трагических событий в том или ином городе, не обязательно во Львове, бронирование исчезает. Нет, опять же, заблаговременного бронирования путешествий. Поменялась в принципе культура отдыха.

Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области впервые за период войны откроют туристические маршруты.

Также мы раньше писали, почему в этом году пляжный сезон отменили в Киеве.