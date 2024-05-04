Старт туристичного сезону у Львові — яким він буде у 2024 році

Театр опери та балету у Львові, сьогодні, 1 травня. Фото: Новини.LIVE

До повномасштабної війни Львів приймав 2,5 млн гостей на рік, але зараз цифри в рази менші, розповідає в інтерв'ю Новини.LIVE керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь. Керівниця каже, сьогодні немає великої частки іноземних гостей — це здебільшого українці. Наплив людей до міста розпочнеться найближчих вихідних.

Яким буде туристичний сезон у Львові, з якою проблемою зіткнувся туристичний бізнес та що впливає на кількість туристів у місті — про це і не тільки читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Туристи — українці

— Насправді, Львів і туризм — це складна тема з часу повномасштабної війни. Місто було готове приймати й приймало раніше 2,5 млн гостей на рік. Зараз немає стільки людей. Ми не можемо сказати точної цифри, але, спілкуючись з готелями, ресторанами, розуміючи динаміку в туристичному офісі, бачимо, що цифри в рази менші.

Керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь. Скрин з відео Новини.LIVE

Травень — неофіційний початок туристичного сезону

— Ми не говоримо про початок туристичного сезону, але орієнтуємося, що наплив людей до міста розпочнеться цими вихідними. Травень — це такий неофіційний початок туристичного сезону.

Ми розуміємо, що сезонність у Львові зникла. Колись були піки, пов'язані з фестивалями, книжковим форумом, Великоднем чи Різдвом. Зараз це трішки змістилося, тому що не завжди на це орієнтуються гості, не всі заходи відбуваються, деякі взагалі припинили своє існування.

У Львові змінилася культура відпочину

— Впливають також новини, і це дуже відчуває бізнес. Коли в готелях є попередньо непогана заброньовані номери, то після трагічних подій в тому чи іншому місті, не обов'язково у Львові, бронювання зникають. Немає, знову ж таки, завчасного бронювання подорожей. Змінилася в принципі культура відпочинку.

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