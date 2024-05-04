Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Старт туристичного сезону у Львові 2024 — яким він буде arrow

Старт туристичного сезону у Львові 2024 — яким він буде

4 травня 2024 06:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Старт туристичного сезону у Львові — яким він буде у 2024 році
Театр опери та балету у Львові, сьогодні, 1 травня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

До повномасштабної війни Львів приймав 2,5 млн гостей на рік, але зараз цифри в рази менші, розповідає в інтерв'ю Новини.LIVE керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь. Керівниця каже, сьогодні немає великої частки іноземних гостей — це здебільшого українці. Наплив людей до міста розпочнеться  найближчих вихідних.

Яким буде туристичний сезон у Львові, з якою проблемою зіткнувся туристичний бізнес та що впливає на кількість туристів у місті — про це і не тільки читайте в матеріалі Новини.LIVE.    

Читайте також:

Туристи  — українці

 — Насправді, Львів і туризм  — це складна тема з часу повномасштабної війни. Місто було готове приймати й приймало раніше 2,5 млн гостей на  рік. Зараз немає стільки людей. Ми не можемо сказати точної цифри, але, спілкуючись з готелями, ресторанами, розуміючи динаміку в туристичному офісі, бачимо, що цифри в рази менші. 

Туристичний сезон у Львові — яким він буде - фото 1
Керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь. Скрин з відео Новини.LIVE

Травень  — неофіційний початок туристичного сезону

 — Ми не говоримо про початок туристичного сезону, але орієнтуємося, що наплив людей до міста розпочнеться  цими вихідними. Травень  — це такий неофіційний початок туристичного сезону. 

Ми розуміємо, що сезонність у Львові зникла. Колись були піки, пов'язані з фестивалями, книжковим форумом, Великоднем чи Різдвом. Зараз це трішки змістилося, тому що не завжди на це орієнтуються гості, не всі заходи відбуваються, деякі взагалі припинили своє існування.

У Львові змінилася культура відпочину

 — Впливають також новини, і це дуже відчуває бізнес. Коли в готелях є попередньо непогана заброньовані номери, то після трагічних подій в тому чи іншому місті, не обов'язково у Львові, бронювання зникають. Немає, знову ж таки, завчасного бронювання подорожей.  Змінилася в принципі культура відпочинку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Одещині вперше за період війни відкриють туристичні маршрути.

Також ми раніше писали, чому цього року пляжний сезон скасували у Києві.

війна
українці
Львів
Україна
іноземці
пам'ятки
львів туризм війна
закордон
туризм
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

20:39 Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити