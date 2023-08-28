Стоячие парты, уроки без телефонов и расчет картой: каким будет новый учебный год во Львове

Дети сидят за партами. Фото: Getty Images

Сегодня во львовских школах обучается около 90 тысяч детей. И новый школьный год они начнут за партами и без телефонов.

Во Львове дети будут учиться только офлайн. Но будут дни, когда ученикам таки придется учиться дистанционно. Почему так? Новини.LIVE в эксклюзивном интервью расспросили руководителя управления образования Львовского городского совета Андрея Закалюка.

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Руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк. Фото: Прессцентр

А также, какие нововедения ждут учащихся и какие учителя нуждаются в львовских школах, — читайте в материале.

— Когда начинаем учебный год во Львове? Ведь первое сентября — пятница

— У нас нет такого понимания, что учебный год должен начаться с первого сентября. Есть школы, которые начнут обучение 31 августа, а есть школы, которые начнут 4 сентября. У нас нет такой одной даты — это ориентировочно. Но завершиться учебный год должен до первого июля.

— В каком формате будет обучение?

"Форма обучения зависит от укрытия"

— У нас будет офлайн-обучение — очное обучение. Но каждая школа имеет свой формат обучения согласно укрытию. Форма обучения прямо пропорционально зависит от возможности укрытия. Когда у школы есть тысяча детей, а укрытие на 800 детей, то ученики старших классов будут иметь один день в неделю дистанционного обучения. Если школа имеет 100 детей, а укрытие на 400 детей — это будет обучение во вторую смену.

Пустые парты в школе. Фото: pixabay.com

— Есть ли у каждой львовской школы укрытие и в каком они состоянии?

— Укрытия в городе готовы на 90%. Мы уже год отучились, поэтому, в принципе, они готовы. Конечно, кое-что поправляется. Нюансы есть всегда, потому что речь идет о подвальных помещениях.

— Какое количество учеников вообще будет учиться в школах Львова? Входят ли туда ВПЛ?

— Во Львовской городской территориальной общине учится около 90 тысяч детей, из них 3 тысячи — это дети, которые приехали из других областей.

— Есть ли проблема с кадрами в школах?

"Больше всего не хватает учителей информатики и английского языка"

— Проблема с кадрами есть всегда. И это одни и те же предметы уже несколько лет. У нас много вакансий — это учителя английского языка, информатики, математики, воспитатели группы продленного дня. Но больше всего не хватает учителей информатики и английского языка.

"Нет разницы, из какого региона Украины учителя — нам важен их профессионализм"

— Часть учителей выехали за границу и, возможно, кто-то из них вернется. Но будет и часть тех, кто не вернутся в Украину. Добавлю от себя — во львовских школах могут работать учителя как местные, так и переселенцы. Для нас нет разницы, из какого региона Украины учителя. Нам важен их профессионализм.

Руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк в кабинете. Фото: Новини.LIVE

— Сказались ли события полуторагодовой полномасштабной войны на качестве образовательных услуг?

"Образовательные потери во Львове есть"

— Однозначно, на качестве сказалось, при чем этот вопрос возник не только с начала полномасштабного вторжения, это еще от ковыда. Потому что у нас большое количество детей училось дистанционно долгое время. И образовательные потери у нас есть. Но они очень неравномерны. Потому что образовательные потери Львова не сравнимы с Харьковом или Днепром. Потому что там в школах дети вообще не учатся и неизвестно, когда там откроются школы — это проблема.

— Чем гордится образовательная отрасль сейчас?

"Наши дети впервые за три года сядут за парты"

— Какие достижения? Это, возможно, забавно немного прозвучит, но я считаю, что наибольшее достижение — это то, что наши дети впервые за три года учатся за партами. В то время как есть воздушные тревоги, мы сохраняем непрерывность длительности учебного процесса.

Обучение онлайн — это круто на какой-нибудь короткий период времени, для того, чтобы решить вопрос постоянства обучения. Но когда речь идет о длительном времени — оно не работает, по моему мнению. Онлайн-обучение не работает в младшей школе. Во Львове есть одиночные школы, где у младших классов один день в неделю дистанционного обучения.

— Будут ли новые уроки в школах? Изменится ли обучающая программа?

— Мы должны понимать, что каждый новый предмет — это еще один урок и это нагрузка на детей. Мы должны переосмыслить действующие уроки. Первое, что мы сделаем во Львове, — мы будем менять преподавание предмета "Защита Отечества и военная подготовка". Мы понимаем, что этот предмет важен. И нам пора понять то, что мы многое не так делали.

Учащиеся учатся за стоячими партами. Фото: Львовский портал

Во-вторых, мы очень хотим переосмыслить двигательную активность детей. Мы хотим сделать все для того, чтобы дети максимально двигались. В классах будут стоячие парты, шведские стенки, а также офтальмологические колья на потолках. Над этим мы сейчас и трудимся.

"В классах Львова 30% парт будут стоячими"

По словам Андрея Закалюка, в классах Львова 30% парт будут стоячими. Во время урока дети смогут часть урока сидеть за портой, а часть — стоять. И так в результате каждый урок учащийся сможет 15 минут стоять.

"У 70% детей есть проблемы с позвоночником"

— Дети в школах сидят много. Мы провели медицинское обследование детей. И в двух школах Львова в результате обследования у 70% детей есть проблемы с позвоночником.

– А если дети не захотят стоять?

— Во всем должна быть мудрость и правильная коммуникация. С родителями, с детьми должна быть максимальная просветительская работа. Когда нам просто сказали "делать вот так", то это — глупо! Так оно не работает.

— Чего ждать ученикам и родителям в новом учебном году. Какие нововведения планируете внедрить?

"Обучение без телефонов в руках"

— С 1 сентября в школах Львова будут инициировать запрет для учащихся использовать мобильные телефоны. Мы хотим максимально сократить использование мобильных телефонов. Это не касается случаев, когда нужно связаться с родителями или учебного процесса, когда телефоны заменяют учебники. Это важно, чтобы контролировать количество времени, которое дети проводят в телефоне, и контент, который они там потребляют.

Ученики на уроке Львовской лингвистической гимназии. Фото: Facebook ЛЛГ

Как отмечает Андрей Закалюк, образовательная программа опирается на исследования ЮНЕСКО, опыт школ за рубежом и частные учебные заведения, где это уже работает. То есть, телефоны можно оставлять у учителя, и родители в случае необходимости контактируют с ними.

"В школах будут терминалы в столовых"

— В школьных столовых будет возможность рассчитываться банковскими картами. Сейчас это будет действовать в нескольких учебных заведениях, но с января должно охватить все школы МТГ. Со следующего года это будет обязательным условием в тендерных документациях, поэтому все поставщики услуг, которые занимаются питанием в школьных столовых, будут обязаны организовать это во всех школах.

Андрей Закалюк во время интервью. Фото: Новости.

"Творческие предметы не будут оценивать"

— Также рекомендуем педагогическим советам школ отказаться от оценки таких предметов, как изобразительное искусство, трудовое обучение, музыка и, возможно, физкультура. Такое предложение имеет целью дать возможность учащимся творчески подходить к выполнению задач по этим предметам и раскрывать свой потенциал.

"Нам нужно выстроить отношения между учеником и учителем"

— Я очень надеюсь, что наши школы вынесут международный формат отношений между учителями и детьми. Потому что дети в первую очередь обращают внимание на то, как к ним относятся. И в нашей работе — это один из ключевых показателей. В первую очередь нам нужно понять, каким образом у нас должны выглядеть наши отношения, а в каком формате — это уже другое.

— Как будете отстраивать школы и садики, пострадавшие в результате ракетных ударов?

— Когда 6 июля у нас были обстрелы, у нас пострадали два учебных заведения: школа "Родничок" и школа №50. В последней "выбило" 200 окон, они сейчас заменяются, также перекрывают крышу. Все эти ремонтные работы активно ведутся, и к зиме они будут завершены. Добавлю, что на учебном процессе это никак не отразится. Идентичная ситуация в школе "Родничок" — там тоже все обновляется.

"Основное финансирование — это резервный фонд города"

Есть финансирование от иностранных фондов. Но основные средства выделены из местного бюджета. Если говорить о садике, который пострадал на улицах Каховская — Патона, — у нас есть финансирование от американского фонда. Поэтому сейчас там проводятся ремонтные работы. Но, повторюсь, основное финансирование — это резервный фонд города.

Последствия ракетной атаки по Львову Фото: Новини.LIVE

— Знаете, что будете делать после нашей Победы?

"Факт возможной предстоящей войны зависит только от школьной парты"

— Очень трудно говорить о классическом понятии дня Победы. У нас уже это было, и я очень боюсь, чтобы этого не повторилось. После нашей Победы мы почтим память наших Героев и поблагодарим их семьи, и споем гимн Украины... красиво и громко. И будем после этого дня вдвое больше, качественнее работать и лучше учиться. Я на 101% убежден, что факт предстоящей войны зависит только от школьной парты, а не от всего остального.