Стоячі парти, уроки без телефонів та розрахунок карткою: яким буде новий навчальний рік у Львові

Діти сидять за партами. Фото: Getty Images

У львівських школах навчаються близько 90 тисяч дітей. І новий шікльний рік вони розпочнуть за партами та без телефонів.

У Львові діти навчатимуться лише офлайн. Але будуть дні, коли учням таки доведеться вчитися дистанційно. Чому так? Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розпитали керівника управління освіти Львівської міської ради Андрія Закалюка.

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Керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк. Фото: Пресцентр

А також, які нововедення чекають на учнів та яких вчителів потребують львівські школи, — читайте у матеріалі.

— Коли розпочинаємо навчальний рік у Львові? Адже перше вересня — п'ятниця

— У нас немає такого розуміння, що навчальний рік має розпочатися першого вересня. Є школи, які розпочуть навчання 31-го серпня, а є школи, які розпочнуть 4-го вересня. У нас немає такої одної дати — це орієнтовно. Але завершитись навчальний рік має до першого липня.

— У якому форматі буде навчання?

"Форма навчання залежить від укриття"

— У нас буде офлайн навчання — очне навчання. Але кожна школа має свій формат навчання відповідно до укриття. Форма навчання прямо пропорційно залежить від можливості укриття. Коли школа має тисячу дітей, а укриття на 800 дітей, то учні старших класів будуть мати один день на тиждень дистанційного навчання. Якщо школа має 100 дітей, а укриття на 400 дітей — то це буде навчання у другу зміну.

Пусті парти у школі. Фото: pixabay.com

— Чи кожна львівська школа має укриття і в якому вони стані?

— Укриття у місті готові на 90% Ми вже рік відучилися, тому, в принципі, вони готові. Звісно, дещо поправляється. Нюанси є завжди, тому що йдеться про підвальні приміщення.

— Яка кількість учнів загалом навчатиметься у школах нашої громади? Чи входять туди ВПО?

У Львівській міській територіальній громаді навчається близько 90 тисяч дітей, з них 3 тисячі — це діти, які приїхали з інших областей.

— Чи є проблема з кадрами у школах?

"Найбільше не вистачає вчителів інформатики та англійської мови"

— Проблема з кадрами є завжди. І це одні і ті самі предмети вже кілька років. У нас дуже багато вакансій, це вчителі англійської мови, інформатики, математики, вихователі групи продовженого дня. Але найбільше не вистачає вчителів інформатики та англійської мови.

"Немає різниці, з якого регіону України вчителі — нам важлива їхня професійність"

— Частина вчителів виїхали за кордон і, можливо, хтось з них повернеться. Але і буде частина тих, які не повернуться в Україну. Додам від себе, у львівських школах можуть працювати вчителі як і місцеві, так і переселенці. Для нас немає різниці, з якого регіону України вчителі. Нам важлива їхня професійність.

Керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк у кабінеті. Фото: Новини.LIVE

— Чи позначилися події півторарічної повномасштабної війни на якості освітніх послуг?

"Освітні втрати у Львові є"

— Однозначно на якості позначилось, при чому це питання виникло не тільки від початку повномасштабного вторгнення, це питання ще від ковіду. Тому що у нас велика кількість дітей вчилася дистанційно довгий період часу. І освітні втрати у нас є. Але вони дуже нерівномірні. Бо освітні втрати Львова не порівняти з Харковом чи Дніпром. Тому що там у школах діти взагалі не вчаться, і невідомо, коли там відкриються школи — це проблема.

— Чим пишається освітня галузь зараз?

"Наші діти вперше за три роки сядуть за парти"

— Які здобутки? Це, можливо, кумедно трохи прозвучить, але я вважаю, що найбільший здобуток — це є те, що наші діти вперше за три роки вчаться за партами. Попри те, що є повітряні тривоги, ми зберігаємо безперервність тривалості навчального процесу.

Навчання онлайн — це круто на якийсь короткий період часу, для того щоб вирішити питання постійності навчання. Але коли мова йде про тривалий час — воно не працює, на мою думку. Онлайн-навчання не працює в молодшій школі. Тому у Львові є поодинокі школи, де молодші класи ще мають один день в тиждень дистанційного навчання.

— Чи будуть нові уроки у школах? Чи зміниться навчальна програма?

— Ми повинні розуміти, що кожен новий предмет — це ще один урок, і це навантаження на дітей. Ми маємо переосмислити діючі уроки. Перше, що ми зробимо у Львові, — ми будемо змінювати викладання предмету "Захист Вітчизни і військова підготовка". Бо ми розуміємо, що цей предмет важливий. І нам пора зрозуміти те, що ми багато чого не так робили.

Учні навчаються за стоячими партами. Фото: Львівський портал

Друге, ми дуже хочемо переосмислити рухову активність дітей. Ми хочемо зробити усе для того, щоб діти максимально рухалися. У класах будуть стоячі парти, шведські стінки у класах, також офтальмологічні кола на стелях. Над цим ми зараз і працюємо.

"У класах Львова 30% парт будуть стоячі"

Зі слів Андрія Закалюка, у класах Львова 30% парт будуть стоячі. Під час уроку діти матимуть змогу частину уроку сидіти за портою, а частину — стояти. І так в результаті кожен урок учень зможе 15 хвилин стояти.

"У 70% дітей є проблеми з хребтом"

— Діти у школах сидять забагато. Ми провели медичне обстеження дітей. І у двох школах Львова в результаті обстеження у 70% дітей є проблеми з хребтом, — зазначає Андрій закалюк.

— А якщо діти не захочуть стояти?

— У всьому має бути мудрість і правильна комунікація. З батьками, з дітьми, має бути максимальна просвітницька робота. Коли нам просто сказали "робити от так", то це — дурня! Так воно не працює.

— Чого очікувати учням і батькам у новому навчальному році. Які нововведення плануєте впровадити?

"Навчання без телефонів у руках"

— З 1 вересня у школах Львова ініціюватимуть заборону для учнів використовувати мобільні телефони. Ми хочемо максимально скоротити користування мобільними телефонами. Це не стосуватиметься випадків, коли потрібно зв’язатися з батьками чи навчального процесу, коли телефони замінюють підручники. Це важливо, щоб контролювати кількість часу, яку діти проводять в телефоні, і власне контент, який вони там споживають.

Учні на уроці у Львівській лінгвістичній гімназії. Фото: Facebook ЛЛГ

Як зазначає Андрій Закалюк, освітня програма опирається на дослідження ЮНЕСКО, досвід шкіл за кордоном та приватних навчальних закладів, де це вже працює. Тобто, телефони можна залишати у вчителя, і батьки у разі потреби контактують з ними.

"У школах будуть термінали в їдальнях"

— У шкільних їдальнях буде можливість розраховуватись банківськими картками. Зараз це буде діяти у кількох навчальних закладах, але з січня має охопити всі школи МТГ. З наступного року це буде обов’язковою умовою у тендерних документаціях, тож всі надавачі послуг, які займаються харчуванням у шкільних їдальнях, будуть зобов’язані це організувати у всіх школах.

Андрій Закалюк під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

"Творчі предмети не оцінюватимуть"

— Також рекомендуємо педагогічним радам шкіл відмовитися від оцінювання таких предметів, як образотворче мистецтво, трудове навчання, музика та, можливо, фізкультура. Така пропозиція має на меті дати можливість учням творчо підходити до виконання завдань із цих предметів та розкривати свій потенціал.

"Нам потрібно вибудувати стосунки між учнем та вчителем"

— Я дуже надіюсь, що наші школи винесуть міжнародний формат стосунків між вчителями та дітьми. Тому що діти першою чергою звертають увагу на те, як до них відносяться. І в нашій роботі — це один з ключових показників. А вже інші речі — що вчать, в якому форматі — це вже інше. Першою чергрю нам треба зрозуміти, яким чином у нас мають виглядати наші відносини.

— Як будете відбудовувати школи та садочки, які постраждали внаслідок ракетних ударів?

— Коли 6 липня у нас були обстріли, у нас постраждали два навчальних заклади: це школа "Джерельце" та школа №50. В останній "вибило" 200 вікон, вони зараз заміняються, також перекривають дах. Всі ці ремонті роботи активно ведуться, і до зими вони будуть завершені. Додам, що на навчальний процес це ніяк не вплине. Ідентична ситуація в школі "Джерельце", там також все оновлюється.

"Основне фінансуання — це резервний фонд міста"

Маємо фінансування від іноземних фондів. Але основні — це кошти, виділені з місцевого бюджету. Якщо говрити про садочок, який постраждав на вулицях Каховська — Патона, то в нас є фінансування від американського фонду. Тому зараз там проводяться ремонтні роботи. Але повторюсь, основне фінансування — це резервний фонд міста.

Наслідки ракетної атаки по Львову. Фото: Новини.LIVE

— Чи знаєте, що робитимете після нашої Перемоги?

"Факт можливої майбутньої війни залежить лише від шкільної парти"

— Дуже важко говорити про класичне поняття дня перемоги. У нас уже було, і я дуже боюсь, щоб цього не повторилось. А вже після нашої Перемоги ми вшануємо пам'ять наших Героїв і подякуємо їхнім сім'ям та заспіваємо гімн України...гарно і голосно. І будемо після цього дня вдвічі більше, якісніше працювати і краще вчитися. Я на 101% переконаний, що факт можливої майбутньої війни залежить лише від шкільної парти, а не від усього іншого.