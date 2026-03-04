Цены на бензин во Львове — сколько стоит топливо 4 марта

Автомобили на АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Из-за войны на Ближнем Востоке в Украине стремительно растут цены на топливо. Львов не стал исключением — стоимость бензина в регионе снова выросла.

Об этом информируют Новини.LIVE в среду, 4 марта.

Реклама

Читайте также:

Цены на топливо во Львове 4 марта

По состоянию на 4 марта 2026 года во Львове сохраняется значительное колебание цен на топливо в зависимости от сети автозаправочных станций.

Стоимость бензина колеблется в пределах от 65,99 до 73,99 грн за литр, что делает его самым дорогим видом топлива на местном рынке.

Дизельное топливо на львовских АЗС стоит от 65,99 до 70,99 грн за литр. В то же время автогаз традиционно остается самым доступным для водителей — его цена составляет 39,99-40,99 грн за литр.

Такой уровень цен заставляет автомобилистов внимательнее выбирать заправки и следить за обновлением стоимости топлива.

Средние цены на топливо на Львовщине по состоянию на 4 марта

По данным Минфина, средние цены на топливо по Львовской области 4 марта следующие:

Бензин А-95 премиум — 72,48 грн;

Бензин А-95 — 67,64 грн;

Бензин А-92 — 63,99 грн;

Дизельное топливо — 67,88;

Газ автомобильный — 40,44 грн.

Цены на АЗС Львовщины сегодня

Скриншо цен на топливо/Минфин

Средние цены на топливо по Украине 4 марта

По данным Минфина, по состоянию на 4 марта 2026 года средние цены на топливо в Украине продолжают расти. Самым дорогим видом топлива остается бензин А-95 премиум, средняя стоимость которого составляет 71,67 грн за литр, за сутки он подорожал на 2,10 грн (+3,019%).

Обычный бензин А-95 в среднем стоит 67,20 грн/л, что на 2,13 грн больше, чем раньше (+3,273%). Бензин А-92 также прибавил в цене — до 63,78 грн за литр, повышение составило 2,02 грн (+3,271%).

Скриншо цен на топливо/Минфин

Дизельное топливо в среднем по стране продают по 67,40 грн/л. За последние сутки его стоимость выросла на 2,38 грн, что составляет +3,660% - это самый большой процент повышения среди основных видов топлива.

Автомобильный газ остается самым доступным для водителей - его средняя цена составляет 39,97 грн за литр. В то же время и этот вид топлива подорожал на 0,92 грн (+2,356%).

Отметим, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий — Крыма, Севастополя и части Донбасса.

Недавно эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине. По его прогнозам, ажиотажа на бензин избежать не удастся, а цены на заправках будут расти и дальше.

Отметим, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке на украинских АЗС наблюдается повышенный спрос на топливо. Ажиотаж среди водителей вызвал рост цен и разговоры о возможном дефиците, а приобрести топливо онлайн через мобильные приложения пока практически невозможно.

Также мы информировали, как изменились цены на топливо в Одессе. И сколько необходимо водителям заплатить, чтобы заправить машину в Одессе..