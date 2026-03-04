Ціни на пальне у Львові 4 березня — яка вартість бензину

Автомобілі на АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Україні продовжують зростати ціни на пальне, і Львів не став винятком — вартість бензину за останній час знову помітно підвищилася. Станом на 4 березня на львівських АЗС спостерігаються суттєві коливання цін на бензин, дизель і автогаз залежно від мережі заправок.

Про це інформують Новини.LIVE у середу, 4 березня.

Ціни на пальне у Львові 4 березня

Станом на 4 березня 2026 року у Львові зберігається значне коливання цін на пальне залежно від мережі автозаправних станцій.

Вартість бензину коливається в межах від 65,99 до 73,99 грн за літр, що робить його найдорожчим видом пального на місцевому ринку.

Дизельне пальне на львівських АЗС коштує від 65,99 до 70,99 грн за літр. Водночас автогаз традиційно залишається найдоступнішим для водіїв — його ціна становить 39,99–40,99 грн за літр.

Такий рівень цін змушує автомобілістів уважніше обирати заправки та стежити за оновленням вартості пального.

Середні ціни на пальне на Львівщині станом на 4 березня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Львівській області 4 березня наступні:

Бензин А-95 преміум — 72,48 грн;

Бензин А-95 — 67,64;

Бензин А-92 — 63,99 грн;

Дизельне пальне — 67,88;

Газ авто­мобільний — 40,44 грн.

Ціни на АЗС Львівщини сьогодні

Скриншо цін на пальне/Мінфін

Середні ціни на пальне по Україні 4 березня

За даними Мінфіну, станом на 4 березня 2026 року середні ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Найдорожчим видом пального залишається бензин А-95 преміум, середня вартість якого становить 71,67 грн за літр, за добу він подорожчав на 2,10 грн (+3,019%).

Звичайний бензин А-95 у середньому коштує 67,20 грн/л, що на 2,13 грн більше, ніж раніше (+3,273%). Бензин А-92 також додав у ціні — до 63,78 грн за літр, підвищення склало 2,02 грн (+3,271%).

Скриншо цін на пальне/Мінфін

Дизельне пальне в середньому по країні продають по 67,40 грн/л. За останню добу його вартість зросла на 2,38 грн, що становить +3,660% — це найбільший відсоток підвищення серед основних видів пального.

Автомобільний газ залишається найдоступнішим для водіїв — його середня ціна становить 39,97 грн за літр. Водночас і цей вид пального подорожчав на 0,92 грн (+2,356%).

Зазначимо, що дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій — Криму, Севастополя та частини Донбасу.

Нещодавно експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE розповів, що буде з цінами на пальне в Україні. За його прогнозами, ажіотажу на бензин уникнути не вдасться, а ціни на заправках будуть зростати й надалі.

Зазначимо, що після загострення ситуації на Близькому Сході на українських АЗС спостерігається підвищений попит на пальне. Ажіотаж серед водіїв спричинив зростання цін і розмови про можливий дефіцит, а придбати пальне онлайн через мобільні застосунки наразі практично неможливо.

Також ми інформували, як змінилися ціни на пальне в Одесі. Та скільки необхідно водіям заплатити, аби заправити автівку в Одесі.