Забастовка польских перевозчиков — украинцы устроили свой митинг на границе

Митинг украинских перевозчиков на границе. Фото: Суспільне Львів

Украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.

Об этом сообщает Суспільне Львів.

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Митинг украинских перевозчиков на польской границе

Сегодня, 21 ноября, украинские перевозчики устроили свой митинг в ответ на блокаду поляками трех пунктов пропуска. Этот митинг стартовал в 10:30 и украинцы требуют снять блокаду и отпустить водителей домой. Событие организовали члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины". К акции присоединились перевозчики и водители.

Водители вывесили на своих грузовиках плакаты с разными надписями:

"Настоящее братство — это не дискриминация":

"Снимите блокаду — верните украинских водителей домой";

"Потеряет Украина — будет терять Польша";

"Вместе сильнее".

Плакаты на грузовиках на ПП "Краковец-Корчевая". Фото: Суспільне

Один из перевозчиков Николай возмущается, потому что это не может длиться долго. Он подчеркнул, что этот вопрос нужно решать как можно быстрее, ведь стоявших там уже несколько дней водителей нужно отпустить домой.

"Водители стоят там по 7-10 дней, живут там в бесчеловечных условиях. Потому что группа террористов, я иначе их не назову, заблокировала границу. Почему террористы? Потому что фактически взяли в заложники наших водителей и их не выпускают домой. Наши машины стали "складами" на колесах. Они загружены, уехать, въехать не могут. Сейчас акция предупредительная, мы хотим показать, что мы за разблокирование границы за совместную работу, за то, чтобы накормить Европу, потому что все понимают, что миру нужно украинское зерно", — говорит организатор события Владимир Михалевич.

Отмечается, что митинг продлится до 21:00.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

Польские перевозчики продолжают бастовать на границе с Украиной. Одно из главных требований митингующих — открытие доступа к украинской системе "Шлях". Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что в этом скрыта интересная деталь.

"Скорее всего, таким образом они хотят приобщать граждан Украины работать на польских перевозчиков как водителей, поскольку мужчинам во время военного положения ограничен выезд за пределы Украины", — рассказал он.

Эта блокада польскими дальнобойщиками негативно влияет на экономику. Цены на доставку товара из Польши в Украину уже выросли. Если недавно из Гданьска в Киев перевезти хозяйственные товары стоило максимум 1 100 евро, то сейчас за это нужно платить уже 4 500 евро.

Украина и даже Европейская комиссия призывает поляков остановить блокаду, так как ЕК может начать карательную процедуру против Польши. Польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".

Однако к этим призывам не очень прислушиваются, поскольку не пропускают в Украину даже грузовиков с гуманитарной помощью и топливом.

Напомним, что недавно мы писали, что один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тыс. евро.