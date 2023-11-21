Страйк польських перевізників — українці влаштували свій мітинг на кордоні

Мітинг українських перевізників на кордоні. Фото: Суспільне Львів

Українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

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Мітинг українських перевізників на польському кордоні

Сьогодні, 21 листопада, українські перевізники влаштували свій мітинг у відповідь на блокаду поляками трьох пунктів пропуску. Цей мітинг стартував о 10:30 і українці вимагають зняти блокаду та відпустити водіїв додому. Подію організували члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України". До акції долучилися перевізники та водії.

Водії вивісили на своїх вантажівках плакати з різними написами:

"Справжнє братерство — це не дискримінація":

"Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому";

"Втратить Україна — втрачатиме Польща";

"Разом сильніші".

Плакати на вантажівках на ПП "Краківець-Корчова". Фото: Суспільне

Один із перевізників Микола обурюється, адже це не може тривати довго. Він наголосив, що це питання потрібно вирішувати якнайшвидше, адже водіїв, які стоять там вже декілька днів, потрібно відпустити додому.

"Водії стоять там по 7-10 днів, живуть там в нелюдських умовах. Тому що групка терористів, я інакше їх не назву, заблокувала кордон. Чому терористи? Бо фактично взяли в заручники наших водіїв і їх не випускають додому. Наші машини стали складами на колесах. Вони завантажені, виїхати, в'їхати не можуть. Зараз акція є попереджувальна, ми хочемо показати, що ми за розблокування кордону, за спільну роботу, за те, щоб нагодувати Європу, бо всі розуміють, що світові потрібне українське зерно", — каже організатор події Володимир Михалевич.

Зазначається, що мітинг триватиме до 21:00.

Що відомо про страйк польських перевізників

Польські перевізники продовжують страйкувати на кордоні з Україною. Одна з головних вимог мітингарів — відкриття доступу до української системи "Шлях". Проте речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що в цьому прихована цікава деталь.

"Швидше за все у такий спосіб вони хочуть долучати громадян України працювати на польських перевізників як водіїв, оскільки чоловікам під час воєнного стану обмежено виїзд за межі України", — розповів він.

Ця блокада польськими далекобійниками негативно впливає на економіку.Ціни на доставляння товару з Польщу в Україну вже зросли. Коли донедавна з Гданська до Києва перевезти господарчі товари вартувало максимум 1 100 євро, то зараз за це потрібно платити вже 4 500 євро.

Україна та навіть Європейська комісія закликає поляків зупинити блокаду, адже через це ЄК може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".

Проте до цих закликів не дуже прислухаються, оскільки не пропускають в Україну навіть вантажівок з гуманітарною допомогою та паливом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що один день блокади польськими перевізниками для українських транспортних компаній коштує понад 164 тис. євро.