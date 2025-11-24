Видео
Україна
Видео

Главная Львов Стрельба во львовской школе — Садовый раскрыл детали

Стрельба во львовской школе — Садовый раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 12:42
обновлено: 13:15
Стрельба в школе во Львове - Андрей Садовый сообщил детали инцидента
Школа во Львове, в которой произошла стрельба. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Львова Андрей Садовый резко отреагировал на стрельбу возле одной из школ города 24 ноября. Конфликт произошел между двумя родителями прямо во дворе учебного заведения.

Об этом мэр города написал в Telegram.

Читайте также:

Садовый прокомментировал стрельбу в школе

Инцидент произошел во дворе общеобразовательной школы №13. Как сообщил Садовый, конфликт между родителями учеников третьего класса перерос в стрельбу. После встречи в кабинете директора мужчины продолжили спор уже во дворе учебного заведения, который перешел в драку. Один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия, ранив оппонента в живот и ногу. Пострадавшего госпитализировали, другой участник конфликта также обратился за медицинской помощью.

Состояние раненого мужчины медики оценивают как стабильное. На месте инцидента работают правоохранители и выясняют все детали.

"Любое оружие на территории школы — это за гранью допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда. Такие действия — угроза для детей, для учителей, для всех. Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом — независимо от того, кто этот человек", — написал Садовый.

Стрілянина у школі у Львові - реакція Садового
Заявление Андрея Садового. Фото: скриншот Telegram

Ранее стало известно, что в Кременчуге произошла стрельба на территории ТЦК.

А также сообщалось, что в Киеве мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
