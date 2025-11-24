Стрілянина у школі у Львові — Андрій Садовий повідомив деталі інциденту

Термінова новина

Міський голова Львова Андрій Садовий різко відреагував на стрілянину біля однієї зі шкіл міста 24 листопада. За його словами, під час конфлікту між батьками після сварки учнів один із чоловіків отримав поранення, його стан стабільний.

Садовий наголосив, що будь-яка зброя на території школи є абсолютно неприпустимою та становить пряму загрозу дітям і педагогам. Він закликав назавжди заборонити право на зберігання зброї людям, які дозволяють собі подібні дії, та заявив, що місто не толеруватиме такі випадки.

