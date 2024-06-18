Трагедия во Львовской области — 14-летний парень утонул в воде во время купания

Спасатели ищут утонувшего человека. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

Во Львовской области утонул 14-летний парень во время купания. Подросток нырнул в воду из пирса и не вынырнул.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в Facebook во вторник, 18 июня.

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Гибель подростка в воде

"Сегодня около 12:00 на местном озере "Молодежное" в городе Каменка-Бугская произошло трагическое событие. Во время купания с другом, 14-летний подросток нырнул в воду с пирса и не вынырнул", — говорится в сообщении.

Друг парня, заметив его отсутствие, сразу бросился за помощью. Местные пытались найти подростка, однако им этого не удалось сделать.

Пожарно-спасательное отделение с помощью надувной лодки и специального оборудования проводило обследование озера. К поисковым работам присоединились водолазы. Поиски продолжались до обеда — водолазы нашли тело ребенка.

В ГСЧС отметили, что эта трагедия является напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха у воды.

Пост ГСЧС во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, 12 июня в селе Коропово Чугуевского района Харьковской области утонул двухлетний мальчи . Трагедия произошла в бассейне на территории частного дома.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в течение выходных, 1 и 2 июня, в Украине резко увеличились случаи утопления. Всего во время купания в озерах утонули пять человек.