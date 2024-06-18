Трагедія у Львівській області — 14-річний хлопець потонув у воді під час купання

Рятувальники шукають потонулу людину. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

У Львівській області потонув 14-річний хлопець під час купання. Підліток пірнув у воду з пірса та не винирнув.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у Facebook у вівторок, 18 червня.

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"Сьогодні близько 12:00 на місцевому озері "Молодіжне" у місті Кам'янка-Бузька сталася трагічна подія. Під час купання з другом, 14-річний підліток пірнув у воду з пірсу та не винирнув", — йдеться у повідомленні.

Друг хлопця, помітивши його відсутність, одразу кинувся за допомогою. Місцеві намагалися знайти підлітка, однак їм не вдалося цього зробити.

Пожежно-рятувальне відділення за допомогою надувного човна та спеціального обладнання проводило обстеження озера. До пошукових робіт долучилися водолази. Пошуки тривали до обіду — водолази знайшли тіло дитини.

У ДСНС наголосили, що ця трагедія є нагадуванням про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку біля води.

Допис ДСНС у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 червня у селі Коропове Чугуївського району Харківської області потонув дворічний хлопчик. Трагедія сталась у басейні на території приватної садиби.

Раніше в ДСНС повідомляли, що протягом вихідних, 1 та 2 червня, в Україні різко збільшились випадки утоплення. Загалом під час купання в озерах потонули п'ятеро людей.