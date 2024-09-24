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Студент Львовской политехники призывал к свержению власти — что решил суд

24 сентября 2024 07:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал студента Львовской политехники за призывы к госперевороту
Здание Пустомытовского районного суда Львовской области. Фото: pu.lv.court.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Студент четвертого курса Института менеджмента и экономики Львовской политехники Юрий Бованько создал Telegram-канал, в котором призвал к свержению государственной власти. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Пустомытовский районный суд Львовской области вынес 11 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемый в мае текущего года
создал в мессенджере Telegram публичный канал, в котором заявлял о нелегитимности Зеленского после 20 мая 2024 года и распространял призывы к захвату государственной власти.

К чему призвал студент в публикациях:

  • к "смене нелегитимного президента и захвату Верховной Рады Украины";
  • проведению "мирных массовых акций протеста по всей стране с участием гражданского населения, студентов, рабочих, армии и других социальных групп";
  • "организации страйков и генеральных страйков в ключевых отраслях экономики для ослабления режима и принуждения его к переговорам";
  • "подготовке и проведению массовых демонстраций и походов в здания правительства и администрации, с целью захвата контроля над ними и объявления нового законного правительства";
  • "созыву избирательной комиссии для проведения новых честных и свободных выборов в стране, которые должны привести к избранию нового легитимного президента и Верховной Рады".

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что такими действиями хотел привлечь большую аудиторию к своему каналу, хотя и отдавал себе отчет, что определенное количество подписчиков осталось бы даже в случае смены названия и тематики канала. В дальнейшем студент хотел использовать этот Telegram-канал для продаж. В суде он заверил, что положительно относится к действующей власти и осуждает вооруженную агрессию против Украины.

Молодого человека признали виновным в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (часть вторая статьи 109 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободили от основного наказания, установив полтора года испытательного срока.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней можно подать апелляцию, чтобы оспорить судебное решение.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мошенника. Уроженец села Липовка продал автомобиль, который находился в залоге. В качестве наказания нарушителю избрали один год испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года охранника жилищного комплекса "Софиевский квартал". Мужчина неоднократно предупреждал граждан о приходах работников ТЦК и СП.

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