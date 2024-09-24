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Студент Львівської політехніки закликав до повалення влади — що вирішив суд

24 вересня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав студента Львівської політехніки за заклики до держперевороту
Будівля Пустомитівського районного суду Львівської області. Фото: pu.lv.court.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

Студент четвертого курсу Інституту менеджменту та економіки Львівської політехніки Юрій Бованько створив Telegram-канал, в якому закликав до повалення державної влади. Молодика притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Пустомитівський районний суд Львівської області ухвалив 11 вересня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачений у травні поточного року
створив у месенджері Telegram публічний канал, в якому заявляв про нелегітимність Зеленського після 20 травня 2024 року та поширював заклики до захоплення державної влади.

До чого закликав студент у публікаціях:

  • до "зміни нелегітимного президента та захоплення Верховної Ради України";
  • проведення "мирних масових акцій протесту по всій країні за участю цивільного населення, студентів, робітників, армії та інших соціальних груп";
  • "організації страйків і генеральних страйків в ключових галузях економіки для ослаблення режиму і змушення його до переговорів";
  • "підготовки і проведення масових демонстрацій і походів до будівель уряду і адміністрації, з метою захоплення контролю над ними і оголошення нового законного уряду";
  • "скликання виборчої комісії для проведення нових чесних і вільних виборів в країні, які повинні привести до обрання нового легітимного президента і Верховної Ради".

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що такими діями хотів залучити більшу аудиторію до свого каналу, хоча й усвідомлював, що певна кількість підписників залишилася б навіть у разі зміни назви та тематику каналу. У подальшому студент хотів використовувати цей  Telegram-канал для продажів. У суді він запевнив, що позитивно ставиться до чинної влади та засуджує збройну агресію проти України.

Молодика визнали винним у діях, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (частина друга статті 109 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнили від основного покарання, встановивши півтора роки іспитового терміну.

Наразі вирок ще не набув законної чинності. Упродовж 30 днів можна подати апеляцію, щоб оскаржити судове рішення.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили шахрая. Уродженець села Липівка продав автомобіль, який перебував у заставі. Як покарання порушнику обрали один рік іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що в Києві засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки охоронця житлового комплексу "Софіївський квартал". Чоловік неодноразово попереджав громадян про приходи працівників ТЦК та СП.

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