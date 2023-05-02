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Студенты со Львова извинились за вечеринку во время траура за погибшими в Умани

2 мая 2023 11:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Студенты со Львова извинились за вечеринку во время траура за погибшими в Умани
Дом ученых во Львове, где студенты устроили вечеринку во время траура. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Студенты Украинского католического университета устроили вечеринку в Доме ученых во Львове. Она состоялась в субботу, 29 апреля, когда был объявлен траур за погибшими в Умани. Дискотека вызвала волну хейта.

Видео с вечеринки опубликовала депутат Львовского районного совета Наталья Колодий.

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Вечеринка во время траура за погибшими в Умани

"Произошло нечто странное событие Украинского Католического Университета, когда студенты организовали вечеринку в Доме ученых во время войны. Этот поступок является недопустимым и не поддерживается никакими моральными и нравственными нормами", — подчеркнула Колодий.

Директор Дома ученых во Львове Василий Мастикаш подтвердил "Суспільному", что студенты действительно устроили дискотеку. Он говорит, что на вечеринке собирали деньги для бойцов ВСУ.

"Ко мне обратился глава общественной организации УКУ Иван Шевчик о проведении благотворительного вечера для сбора средств для ВСУ. Ту вечеринку решили организовать в стиле Hollywood. Ну молодежь есть молодежь, без музыки, без того не обходится, соответственно они ее провели в субботу", — сказал Мастикаш.

По его словам, если бы студентам отказали предоставлять помещение Дома ученых, их могли обвинить в нежелании помочь украинским военным.

Извинения студентов за вечеринку

Когда видео с дискотеки подняло волну возмущения, студенты решили извиниться.

"Наша команда искренне просит прощения. Мы не учли, что накануне был объявлен траур по погибшим в Умани. Мы осознаем, что этот формат в этих обстоятельствах был не ко времени. Мы учтем все замечания и в дальнейшем продолжим искать новые пути для обеспечения финансовой помощи нашей армии", — говорится в сообщении.

Они рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, как студенческая организация, своими событиями собрали на нужды ВСУ 227 000 гривен, которые передали на 80-й, 205-й 103-й бригадам.

Напомним, в 2021 году в День памяти жертв Голодоморов в Доме ученых во Львове, в самом центре города самые известные блоггеры Украины погуляли на вечеринке в сексе-стиле с намеками на БДСМ. Организатором праздника стал блоггер из Черновцов Александр Залиско, таким образом отпраздновавший свой 29-й День рождения.

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