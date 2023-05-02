Студенти зі Львова вибачилися за вечірку під час жалоби за загиблими в Умані

Будинок вчених у Львові, де студенти влаштували вечірку під час жалоби. Фото: Wikipedia

Студенти Українського католицького університету влаштували вечірку в Будинку вчених у Львові. Вона відбулася у суботу, 29 квітня, коли була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Дискотека викликала хвилю хейту.

Відео з вечірки опублікувала депутатка Львівської районної ради Наталія Колодій.

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Вечірка під час жалоби за загиблими в Умані

"Відбулася щось дивна подія Українського Католицького Університету, коли студенти організували вечірку в Будинку вчених у час війни. Цей вчинок є неприпустимим і не підтримується жодними моральними та етичними нормами", — наголосила Колодій.

Директор Будинку вчених у Львові Василь Мастикаш підтвердив "Суспільному", що студенти справді влаштували дискотеку. Він каже, що на вечірці збирали гроші для бійців ЗСУ.

"До мене звернувся голова громадської організації УКУ Іван Шевчик щодо проведення благодійного вечора для збору коштів для ЗСУ. Ту вечірку вирішили організувати в стилі Hollywood. Ну молодь є молодь, без музики, без того не обходиться, відповідно вони її провели в суботу", — сказав Мастикаш.

За його словами, якби студентам відмовили надавати приміщення Будинку вчених, то їх могли звинуватити в небажанні допомогти українським військовим.

Вибачення студентів за вечірку

Коли відео з дискотеки здійняло хвилю обурення, студенти вирішили попросити вибачення.

"Наша команда щиро просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми врахуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську", — йдеться у повідомленні.

Вони розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, як студентська організація, своїми подіями зібрали на потреби ЗСУ 227 000 гривень, які передали на 80-ої, 205-ї 103-ї бригадам.

Нагадаємо, у 2021 році в День пам’яті жертв Голодоморів у Будинку вчених в Львові, що у самому центрі міста, найвідоміші блогери України погуляли на вечірці в сексі-стилі із натяками на БДСМ. Організатором свята став блогер із Чернівців Олександр Заліско, який таким чином відсвяткував свій 29-ий День народження.