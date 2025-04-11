Во Львове суд обязал курсантку вернуть 264 тысячи грн за обучение

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Фото: ХНУВС им. Ивана Кожедуба

Львовский окружной административный суд принял решение о взыскании с бывшей курсантки Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Она должна таким образом возместить расходы, которые осуществил на нее университет, пока она не училась.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установил суд, курсантка училась в университете с августа 2023 года, но уже в феврале 2024 года подала рапорт об отчислении из-за нежелания продолжать обучение. После этого, согласно контракту и действующему законодательству, у нее возникла обязанность компенсировать расходы, которые государство понесло на ее содержание во время обучения.

Контракт, подписанный студенткой, содержал четкое положение: в случае досрочного прекращения обучения не по уважительным причинам курсант обязан возместить все расходы, включая денежное обеспечение, питание, медицинское обслуживание и коммунальные услуги. Общая сумма, рассчитанная университетом, составила более 264 тысяч гривен, из которых наибольшую долю составляет именно денежное обеспечение — 232,9 тыс. грн.

Суд установил, что ответчица ознакомлена с расчетом и не возражала против суммы. Судья пришел к выводу, что иск учебного заведения является обоснованным и полностью удовлетворил его. Судебные расходы не подлежат распределению, поэтому она должна оплатить 264 тысячи гривен.

Напомним, в Житомирской области судили мужчину, который сдавал российским войскам данные о позициях ВСУ.

А в Хмельницкой области судили солдата, который украл оружие на 230 тысяч гривен из воинской части.