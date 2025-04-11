У Львові суд зобов’язав курсантку повернути 264 тисячі грн за навчання

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Фото: ХНУПС ім. Івана Кожедуба

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про стягнення з колишньої курсантки Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Вона має таким чином відшкодувати витрати, які здійснив на неї університет, поки вона не навчалась.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як встановив суд, курсантка навчалася в університеті з серпня 2023 року, але вже у лютому 2024 року подала рапорт про відрахування через небажання продовжувати навчання. Після цього, згідно з контрактом та чинним законодавством, у неї виник обов’язок компенсувати витрати, які держава понесла на її утримання під час навчання.

Контракт, підписаний студенткою, містив чітке положення: у разі дострокового припинення навчання не з поважних причин курсант зобов’язаний відшкодувати всі витрати, включаючи грошове забезпечення, харчування, медичне обслуговування та комунальні послуги. Загальна сума, розрахована університетом, склала понад 264 тисячі гривень, з яких найбільшу частку становить саме грошове забезпечення — 232,9 тис. грн.

Суд встановив, що відповідачка ознайомлена з розрахунком і не заперечувала проти суми. Суддя дійшов висновку, що позов навчального закладу є обґрунтованим і повністю задовольнив його. Судові витрати не підлягають розподілу, тож вона має оплатити 264 тисячі гривень.

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