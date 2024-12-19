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Суд Львовщины наказал военного за угрозы уклонистам

19 декабря 2024 11:11
Виктория Козырь - редактор
Яворовский суд вынес приговор военному за угрозы уклонистам
Задержание подозреваемого. Фото: ГБР
Виктория Козырь - редактор

Яворовский районный суд Львовской области вынес приговор военнослужащему, который вместе с сообщниками требовал у уклоняющихся от мобилизации граждан 20 тысяч долларов Суд признал его виновным в вымогательстве и назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовщины, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, в марте 2024 года обвиняемый военный и пятеро его подельников в селе Ясниска Яворивского района, находясь в военной форме, представились работниками Государственной пограничной службы.

Они требовали у двух уклонистов деньги, угрожая вызвать полицию для документирования попытки незаконного пересечения границы, а также принудительно доставить их в территориальный центр комплектования для отправки в зону боевых действий.

В суде обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором о признании виновности Судья учла раскаяние подсудимого и утвердила соглашение, назначив более мягкое наказание, чем предусмотрено законом.

Суд вынес приговор, предусматривающий четыре года заключения с конфискацией имущества, однако решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, на Закарпатье судили мужчину, который сфальсифицировал военные документы через фоторедактор. Также на скамье подсудимых оказался дежурный из пограничного отряда, который из-за служебной халатности допустил побег двух своих коллег за границу. 

суд Львов Львовская область уклонисты военнослужащие судебные решения

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