Яворівський суд виніс вирок військовому за погрози ухилянтам

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю, який разом зі спільниками вимагав у громадян, що ухилялися від мобілізації, 20 тисяч доларів. Суд визнав його винним у вимаганні та призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівщини, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Військовий мав п'ятьох спільників для рекету

Згідно з матеріалами справи, у березні 2024 року обвинувачений військовий і п’ятеро його спільників у селі Ясниська Яворівського району, перебуваючи у військовій формі, представилися працівниками Державної прикордонної служби.

Вони вимагали у двох ухилянтів гроші, погрожуючи викликати поліцію для документування їхньої спроби незаконного перетину кордону, а також примусово доставити їх до територіального центру комплектування для відправки в зону бойових дій.

У суді обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суддя врахувала розкаяння підсудного та затвердила угоду, призначивши більш м’яке покарання, ніж передбачено законом.

Суд виніс вирок, який передбачає чотири роки ув’язнення з конфіскацією майна, однак рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Закарпатті судили чоловіка, який сфальсифікував військові документи через фоторедактор. Також на лаві підсудних опинився черговий з прикордонного загону, який через службову недбалість допустив втечу двох своїх колег за кордон.