Суд Львова наказал мошенницу, которая за 3000 долларов обещала мужчине сбежать за границу

Проверка документов через систему "Шлях". Фото: vikna.tv

В Сыховском районом суде Львова вынесли приговор местной бизнесвумен Юлии Опришко, обвиняемой в мошенничестве. Ей было предъявлено обвинение в том, что она взяла 3 тысячи долларов за обещание зарегистрировать человека как волонтера и включить его в систему "Шлях". Суд оштрафовал мошенницу на сумму 51 тысячу гривен.

Об этом говорится в решении суда.

Читайте также:

Мошенница обещала мужчинам регистрацию через систему "Шлях"

Опришко было назначено заплатить штраф в размере 51 тысячи гривен и покрыть судебные расходы, превышающие 8 тысяч гривен.

Сообщается, что дело началось в декабре 2022 года, когда к Опришко обратился знакомый с просьбой помочь его другу покинуть страну. Она предложила за вознаграждение зарегистрировать его в системе "Путь" от имени благотворительной организации, название которой она не раскрыла. По её словам, мужчина должен был пересечь границу на грузовике.

"5 января 2023 года Опришко получила деньги, помеченные для отслеживания, после чего её задержали правоохранительные органы. В ходе судебного разбирательства Опришко признала свои действия мошенничеством. Она искала в Google информацию о необходимых документах для подачи в военную администрацию и привлекала внимание, упоминая волонтерские организации и прокурора из военной прокуратуры", — говорится в сообщении.

Мужчина, который хотел покинуть страну, был ветераном АТО и хотел заработать за границей. Он утверждал, что Опришко боялась быть разоблаченной и предупреждала его о том, что военные и ветераны АТО часто "сливают" людей. Она также требовала тщательно проверить личность человека, желающего выехать за границу.

Какое наказание назначил суд

Суд признал её виновной в мошенничестве, оштрафовал в размере 51 тысячи гривен. Также суд обязал оплатить судебные издержки. Залог в размере 80 тысяч гривен, который был внесен за Опришко, будет возвращен залогодателю.

Напомним, что в Украине, как и в других странах мира, люди активно готовятся к новогодним праздникам, и в этот период высок риск стать жертвой мошенников. Главное правило: если вам звонят и просят сообщить данные вашей банковской карты, безопаснее всего сразу говорить "ШахрайГудбай".