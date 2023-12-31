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Суд Львова покарав шахрайку, яка за 3000 доларів обіцяла чоловікові втекти за кордон

31 грудня 2023 18:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд Львова покарав шахрайку, яка за 3000 доларів обіцяла чоловікові втекти за кордон
Перевіряє документи через систему "Шлях". Фото: vikna.tv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Сихівському районному суді Львова ухвалили вирок місцевій бізнес-вумен Юлії Опришко, звинуваченої в шахрайстві . Їй висунули звинувачення в тому, що вона взяла 3 тисячі доларів за обіцянку зареєструвати людину як волонтера і включити її в систему "Шлях". Суд оштрафував шахрайку на суму 51 тисячу гривень.

Про це йдеться у рішенні суду.

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Опришка було призначено заплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень та покрити судові витрати, що перевищують 8 тисяч гривень.

Повідомляється, що справа почалася у грудні 2022 року, коли до Опришка звернувся знайомий із проханням допомогти його другу покинути країну. Вона запропонувала за винагороду зареєструвати його у системі "Шлях" від імені благодійної організації, назву якої вона не розкрила. За її словами, чоловік мав перетнути кордон на вантажівці.

"5 січня 2023 року Опришко отримала гроші, позначені для відстеження, після чого її затримали правоохоронні органи. У ході судового розгляду Опришко визнала свої дії шахрайством. Вона шукала в Google інформацію про необхідні документи для подання до військової адміністрації та привертала увагу, згадуючи волонтерські організації та прокурора з військової прокуратури", — йдеться у повідомленні.

Чоловік, який хотів залишити країну, був ветераном АТО та хотів заробити за кордоном. Він стверджував, що Опришко боялася бути викритою та попереджала його про те, що військові та ветерани АТО часто "зливають" людей. Вона також вимагала ретельно перевірити особу людини, яка бажає виїхати за кордон.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав її винною у шахрайстві, оштрафував у розмірі 51 тисячу гривень. Також суд зобов'язав сплатити судові витрати. Заставу у розмірі 80 тисяч гривень, яку було внесено за Опришка, буде повернено заставнику.

Нагадаємо, що в Україні, як і в інших країнах світу люди активно готуються до новорічних свят, і в цей період високий ризик стати жертвою шахраїв. Головне правило: якщо вам дзвонять і просять повідомити дані вашої банківської картки, найбезпечніше відразу говорити "ШахрайГудбай".

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