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Главная Львов Суд Львова взыскал с курсантки 450 тысяч — в чем причина

Суд Львова взыскал с курсантки 450 тысяч — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 03:32
Львовскую курсантку суд обязал заплатить 450 тысяч гривен из-за отчисления из Нацакадемии сухопутных войск
Курсанты Нацакадемии сухопутных войск им. Сагайдачного. Иллюстративное фото: Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Львовский окружной административный суд принял решение по иску Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в отношении отчисленной курсантки. Учебное заведение требовало возместить расходы на ее содержание во время обучения.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как стало известно на суде, девушка училась в академии с августа 2022 года по апрель 2025 года. Курсантка добровольно подала рапорт об отчислении из академии, не желая продолжать обучение. В рапорте она подтвердила свою обязанность возместить расходы на ее содержание, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины №964 от 12 июля 2006 года.

Несмотря на это, после отчисления курсантка не оплатила установленную сумму в размере 450 тысяч гривен, из которых 280 тысяч гривен составляло денежное обеспечение, а более 100 тысяч гривен — продовольственное.

Решение суда

Судья, рассмотрев, дело и исследовав все материалы и аргументы, удовлетворила иск военной академии и обязала отчисленную курсантку выплатить 450 тысяч гривен за расходы на ее содержание во время обучения. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что в Харькове судили военнослужащего, который писал о технике ВСУ в чате с друзьями. По его словам, он не осознавал серьезность такой информации.

А в Полтаве судили мужчину, который продавал автомобили, которые были предназначены для ВСУ.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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