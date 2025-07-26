Львовскую курсантку суд обязал заплатить 450 тысяч гривен из-за отчисления из Нацакадемии сухопутных войск

Суд Львова взыскал с курсантки 450 тысяч — в чем причина
Львовский окружной административный суд принял решение по иску Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в отношении отчисленной курсантки. Учебное заведение требовало возместить расходы на ее содержание во время обучения.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Как стало известно на суде, девушка училась в академии с августа 2022 года по апрель 2025 года. Курсантка добровольно подала рапорт об отчислении из академии, не желая продолжать обучение. В рапорте она подтвердила свою обязанность возместить расходы на ее содержание, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины №964 от 12 июля 2006 года.
Несмотря на это, после отчисления курсантка не оплатила установленную сумму в размере 450 тысяч гривен, из которых 280 тысяч гривен составляло денежное обеспечение, а более 100 тысяч гривен — продовольственное.
Решение суда
Судья, рассмотрев, дело и исследовав все материалы и аргументы, удовлетворила иск военной академии и обязала отчисленную курсантку выплатить 450 тысяч гривен за расходы на ее содержание во время обучения. Решение суда может быть обжаловано.
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