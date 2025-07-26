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Головна Львів Суд Львова стягнув з курсантки 450 тисяч — в чому причина

Суд Львова стягнув з курсантки 450 тисяч — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 03:32
Львівську курсантку суд зобов'язав заплатити 450 тисяч гривень через відрахування з Нацакадемії сухопутних військ
Курсанти Нацакадемії сухопутних військ ім. Сагайдачного. Ілюстративне фото: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення за позовом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного щодо відрахованої курсантки. Навчальний заклад вимагав відшкодувати витрати на її утримання під час навчання.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо на суді, дівчина навчалась в академії з серпня 2022 року по квітень 2025 року. Курсантка добровільно подала рапорт про відрахування з академії, не бажаючи продовжувати навчання. В рапорті вона підтвердила свій обов'язок відшкодувати витрати на її утримання, керуючись постановою Кабінету Міністрів України №964 від 12 липня 2006 року.

Попри це, після відрахування курсантка не сплатила встановлену суму в розмірі 450 тисяч гривень, з яких 280 тисяч гривень становило грошове забезпечення, а понад 100 тисяч гривень — продовольче.

Рішення суду

Суддя розглянувши справу та дослідивши всі матеріали та аргументи, задовольнила позов військової академії й зобов'язала відраховану курсантку виплатити 450 тисяч гривень за витрати на її утримання під час навчання. Рішення суду може бути оскаржене.

Раніше повідомлялось, що у Харкові судили військовослужбовця, який писав про техніку ЗСУ у чаті з друзями. За його словами, він не усвідомлював серйозність такої інформації.

А у Полтаві судили чоловіка, який продавав автомобілі, які були призначені для ЗСУ.

суд ЗСУ Львів навчання витрати судові рішення курсанти
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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