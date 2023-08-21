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Суд Львова обязал пользователя леса вернуть 1 млн гривен ущерба за незаконную вырубку

21 августа 2023 17:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд Львова обязал пользователя леса вернуть 1 млн гривен ущерба за незаконную вырубку
Вырубка леса. Фото: volynnews
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Суд Львовской области вынес решение в пользу Дрогобычской районной прокуратуры относительно незаконного выруба древесины. Постоянный пользователь лесных ресурсов был признан виновным в нарушении стандартов охраны природы.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Незаконная вырубка леса

В ходе следствия выяснилось, что компания вырубила больше деревьев, чем было разрешено согласно лесной документации. К тому же порубка была осуществлена лицами, которые не имели на это права. Государственная экологическая служба Львовской области и результаты инженерного экологического анализа подтвердили эти факты.

Действия предприятия привели к убыткам в пользу государства на сумму, превышающую 1 млн гривен. Основываясь на приведенной информации, суд принял сторону прокурора и вынес решение о возмещении ущерба в полной мере.

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Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что прокуроры сообщили о подозрении 51-летнему мужчине по факту незаконной вырубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия.

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