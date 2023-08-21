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Суд Львова зобов'язав користувача лісу повернути 1 млн гривень збитків за незаконне вирубування

21 серпня 2023 17:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд Львова зобов'язав користувача лісу повернути 1 млн гривень збитків за незаконне вирубування
Вирубка лісу. Фото: volynnews
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Суд Львівської області виніс рішення на користь Дрогобицької районної прокуратури щодо незаконного вирубування деревини. Постійного користувача лісових ресурсів визнали винним у порушенні стандартів охорони природи.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Незаконна вирубка лісу

Під час слідства з'ясувалося, що компанія вирубала більше дерев, ніж було дозволено згідно з лісовою документацією. До того ж порубка була здійснена особами, які не мали на це права. Державна екологічна служба Львівської області та результати інженерного екологічного аналізу підтвердили ці факти.

Дії підприємства спричинили збитки на користь держави на суму, що перевищує 1 млн гривень. Ґрунтуючись на наведеній інформації, суд прийняв бік прокурора та виніс рішення про відшкодування збитків повною мірою.

скріншот
Повідомлення Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що прокурори повідомили про підозру 51-річному чоловікові за фактом незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки.

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