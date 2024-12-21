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Суд не мешает — руководитель Госпродпотребслужбы снова на работе

21 декабря 2024 02:57
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Евгений Баркит снова вышел на работу, несмотря на то, что находится под судом по делу о взяточничестве
Задержан полицией Евгений Баркит. Фото: Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Предыдущий руководитель Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей во Львовской области Евгений Баркит, который в прошлом году был задержан по подозрению в коррупционных действиях, в настоящее время занимает должность начальника Львовского районного управления этой же службы. Причем, как он утверждает, по собственному желанию перевелся в учреждение.

Об этом сообщает издание Главком.

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Информация о должности Евгения Баркита. Фото: Скриншот

Интересно, что данные о новой должности Баркита уже есть на сайте учреждения. Сам Баркит сообщил изданию Zaxid.net, что переведен на новую должность примерно месяц назад по собственному желанию. Он объяснил это решение состоянием здоровья и семейными обстоятельствами, в частности, необходимостью ухаживать за внуком с инвалидностью.

Напомним, Евгений Баркит возглавлял Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области более семи лет. В августе 2023 года его и его подчиненного — начальника отдела регистрации сельскохозяйственной техники Теодозия Денисяка — задержали по подозрению во взяточничестве.

По данным следствия, чиновники предлагали взятки полицейскому за неприкосновенность работников службы. Всего был зафиксирован случай предоставления незаконной выгоды на сумму 4000 долларов США.

По состоянию на сегодняшний день уголовное производство в отношении Евгения Баркита и Теодозия Денисяка относительно передачи взятки должностному лицу рассматривается в суде, следующее заседание назначено на 22 января 2025 года.

Напомним, в Ровенской области судили старосту из-за помощи уклоняющимся за деньги.

А житель Луцка продавал через соцсети несуществующую военную форму и амуницию. За это суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание.

суд коррупция взятка Львовская область руководители

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