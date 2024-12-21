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Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

21 грудня 2024 02:57
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Євген Баркит знову вийшов на роботу попри те, що знаходиться під судом у справі про хабарництво
Затриманий поліцією Євген Баркит. Фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Попередній керівник Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів у Львівській області Євген Баркит, якого минулого року було затримано за підозрою у корупційних діях, нині обіймає посаду начальника Львівського районного управління цієї ж служби. Причому, як він стверджує, за власним бажанням перевівся до установи. 

Про це повідомляє видання Главком

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Інформація про посаду Євгена Баркита. Фото: Скриншот

Цікаво, що данні щодо нової посади Баркита вже є на сайті установи. Сам Баркит повідомив виданню Zaxid.net, що переведений на нову посаду приблизно місяць тому за власним бажанням. Він пояснив це рішення станом здоров’я та сімейними обставинами, зокрема, необхідністю доглядати онука з інвалідністю.

Нагадаємо, Євген Баркит очолював Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області понад сім років. У серпні 2023 року його та його підлеглого — начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Теодозія Денисяка — затримали за підозрою у хабарництві.

За даними слідства, посадовці пропонували хабаря поліцейському за недоторканність працівників служби. Всього було зафіксовано випадок надання незаконної вигоди на суму 4000 доларів США.

Станом на сьогодні кримінальне провадження стосовно Євгена Баркита та Теодозія Денисяка щодо передачі хабаря службовій особі розглядається в суді, наступне засідання призначене на 22 січня 2025 року.

Нагадаємо, у Рівненській області судили старосту через допомогу ухилянтам за гроші.

А мешканець Луцьку продавав через соцмережі неіснуючу військову форму та амуніцію. За це суд визнав його винним у шахрайстві і призначив покарання.

суд корупція хабар Львівська область керівники

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