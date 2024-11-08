Во Львове предпринимательница два года пользовалась участком без разрешения

Суд наказал львовянку, которая без документов пользовалась землей
Хозяйственный суд Львовской области наказал предпринимательницу из Львова, которая пользовалась земельным участком без разрешительных документов. Она вынуждена заплатить штраф городскому совету Львова.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Предпринимательница использовала землю громады без разрешения
Предпринимательница пыталась доказать в суде, что в 2006 году городской совет якобы передал ей в аренду два земельных участка площадью 0,7 га. Срок аренды был рассчитан на десять лет, а решением Львовской мэрии якобы продлили еще на такой же период. Несмотря на это, стороны не заключали новых договоров. Именно поэтому истец в лице городского совета требовал через суд, чтобы предпринимательница уплатила 1 млн 512 тыс. 978 грн сохраненных средств, которые поступили в бюджет.
"Учитывая то, что у истца отсутствуют документы, удостоверяющие право на аренду земельных участков истец просит суд взыскать с ответчика в свою пользу 1 млн 512 тыс. 978 грн безосновательно сохраненных средств, которые недополучены местным бюджетом за период пользования с июля 2021 по октябрь 2023 без правоустанавливающих документов", — говорится в решении.
Суд полностью удовлетворил иск и обязал взыскать предпринимателям более 1,5 млн грн, которые она обязана уплатить в течение 12 месяцев. Кроме того, она должна оплатить более 11 тысяч гривен судебного сбора.
Напомним, в Харькове судили мужчину, который напал с ножом на соседа и жестоко избил его.
А в Киеве выбирали наказание в суде для женщины, похитившей чужую сумочку с деньгами и банковскими карточками.
Читайте Новини.LIVE!