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Суд наказал львовянку, которая без документов пользовалась землей

8 ноября 2024 14:27
Виктория Козырь - редактор
Во Львове предпринимательница два года пользовалась участком без разрешения
Хозяйственный суд Львовской области. Фото: Наші гроші
Виктория Козырь - редактор

Хозяйственный суд Львовской области наказал предпринимательницу из Львова, которая пользовалась земельным участком без разрешительных документов. Она вынуждена заплатить штраф городскому совету Львова.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Предпринимательница пыталась доказать в суде, что в 2006 году городской совет якобы передал ей в аренду два земельных участка площадью 0,7 га. Срок аренды был рассчитан на десять лет, а решением Львовской мэрии якобы продлили еще на такой же период. Несмотря на это, стороны не заключали новых договоров. Именно поэтому истец в лице городского совета требовал через суд, чтобы предпринимательница уплатила 1 млн 512 тыс. 978 грн сохраненных средств, которые поступили в бюджет.

"Учитывая то, что у истца отсутствуют документы, удостоверяющие право на аренду земельных участков истец просит суд взыскать с ответчика в свою пользу 1 млн 512 тыс. 978 грн безосновательно сохраненных средств, которые недополучены местным бюджетом за период пользования с июля 2021 по октябрь 2023 без правоустанавливающих документов", — говорится в решении.

Суд полностью удовлетворил иск и обязал взыскать предпринимателям более 1,5 млн грн, которые она обязана уплатить в течение 12 месяцев. Кроме того, она должна оплатить более 11 тысяч гривен судебного сбора.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который напал с ножом на соседа и жестоко избил его.

А в Киеве выбирали наказание в суде для женщины, похитившей чужую сумочку с деньгами и банковскими карточками.

суд предприниматели Львов городской совет предприятия

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