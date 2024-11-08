У Львові підприємиця два роки користувалася ділянкою без дозволу

Господарський суд Львівської області. Фото: Наші Гроші

Господарський суд Львівської області покарав підприємицю зі Львова, яка користувалася земельною ділянкою без жодних дозвільних документів. Вона змушена сплатити штраф міській раді Львова.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Єдиному реєстрі судових рішень.

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Підприємиця намагалася довести у суді, що у 2006 році міська рада нібито передала їй в оренду дві земельні ділянки площею 0,7 га. Термін оренди був розрахованим на десять років, а ухвалою Львівської мерії нібито продовжили іще на такий же період. Попри це, сторони не укладали нових договорів. Саме через це позивач в особі міської ради вимагав через суд, щоб підприємиця сплатила 1 млн 512 тис. 978 грн збережених коштів, які надійшли у бюджет.

"З огляду на те, що у позивача відсутні документи, які посвідчують право на оренду земельних ділянок, позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 1 млн 512 тис. 978 грн безпідставно збережених коштів, які недоотримано місцевим бюджетом за період користування з липня 2021 по жовтень 2023 року без правовстановлюючих документів", — йдеться у рішенні.

Суд повністю задовольнив позов і зобовʼязав стягнути з підприємиці понад 1,5 млн грн, які вона зобов'язана сплатити впродовж 12 місяців. Крім того, вона повинна сплатити понад 11 тисяч грн судового збору.

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