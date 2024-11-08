У Львові підприємиця два роки користувалася ділянкою без дозволу

Суд покарав львів'янку, яка без документів користувалася землею
Господарський суд Львівської області покарав підприємицю зі Львова, яка користувалася земельною ділянкою без жодних дозвільних документів. Вона змушена сплатити штраф міській раді Львова.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Єдиному реєстрі судових рішень.
Підприємиця використовувала землю громади без дозволу
Підприємиця намагалася довести у суді, що у 2006 році міська рада нібито передала їй в оренду дві земельні ділянки площею 0,7 га. Термін оренди був розрахованим на десять років, а ухвалою Львівської мерії нібито продовжили іще на такий же період. Попри це, сторони не укладали нових договорів. Саме через це позивач в особі міської ради вимагав через суд, щоб підприємиця сплатила 1 млн 512 тис. 978 грн збережених коштів, які надійшли у бюджет.
"З огляду на те, що у позивача відсутні документи, які посвідчують право на оренду земельних ділянок, позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 1 млн 512 тис. 978 грн безпідставно збережених коштів, які недоотримано місцевим бюджетом за період користування з липня 2021 по жовтень 2023 року без правовстановлюючих документів", — йдеться у рішенні.
Суд повністю задовольнив позов і зобовʼязав стягнути з підприємиці понад 1,5 млн грн, які вона зобов'язана сплатити впродовж 12 місяців. Крім того, вона повинна сплатити понад 11 тисяч грн судового збору.
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