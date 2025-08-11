Видео
Суд наказал львовянку за собак, которые загрызли 19 кур

Суд наказал львовянку за собак, которые загрызли 19 кур

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 10:02
Собаки загрызли 19 кур - как суд наказал львовянку
Собака и петух. Фото: Agrotypos

В селе Чишки Пустомытовского района Львовской области суд оштрафовал владелицу собак, которые за один день загрызли 19 кур и травмировали еще четырех. Четвероногие нанесли ущерб двум местным хозяевам птицы.

Об этом сообщает Lviv media.

Что решил суд

Женщина признала свою вину, поэтому суд оштрафовал ее на 1700 гривен за нарушение правил содержания животных. Кроме штрафа обе беспородные собаки у нарушительницы конфискуют.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней.

Издание сообщает, что ранее во Львовской области уже бывали случаи, когда животных конфисковывали из-за опасного поведения, в частности в одном из случаев в Стрыйском районе собаку изъяли из-за того, что она покусала ребенка.

Напомним, недавно одессит получил подозрение из-за того, что пытался утопить собаку на пляже.

Также мы писали о правилах перевозки животных в метро в августе 2025 года.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
