Собаки загризли 19 курей - як суд покарав львів'янку

Суд покарав львів’янку за собак, які загризли 19 курей
У селі Чишки Пустомитівського району Львівської області суд оштрафував власницю собак, які за один день загризли 19 курей і травмували ще чотирьох. Чотирилапі завдали шкоди двом місцевим господарям птиці.
Про це повідомляє Lviv media.
Що вирішив суд
Жінка визнала свою провину, тому суд оштрафував її на 1700 гривень за порушення правил утримання тварин. Окрім штрафу обох безпородних собак у порушниці конфіскують.
Постанову можна оскаржити протягом 10 днів.
Видання повідомляє, що раніше в Львівській області вже траплялися випадки, коли тварин конфісковували через небезпечну поведінку, зокрема в одному з випадків у Стрийському районі собаку вилучили через те, що вона покусала дитину.
Нагадаємо, нещодавно одесит отримав підозру через те, що намагався втопити собаку на пляжі.
Також ми писали про правила перевезення тварин у метро у серпні 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!