Сергей Бутов, подозреваемый в коррупции на Львовской таможне, восстановлен в должности

Задержание Сергея Бутова в 2023 году. Фото: ГБР

Подозреваемый в систематическом взяточничестве на Львовской таможне Сергей Бутов был возобновлен на работе. Ему также должны выплатить более 100 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Львовский окружной админсуд восстановил в должности Сергея Бутова, подозреваемого в систематическом взяточничестве на Львовской таможне.

Его задержали в конце ноября прошлого года при получении 16 тысяч долларов взятки. В общей сложности, по версии следствия, он получил 38 тысяч долларов.

После задержания Бутов был уволен за нарушение присяги госслужащего, но он обжаловал это решение в суде и требовал компенсации за вынужденный прогул.

Суд отменил решение Львовской таможни о его увольнении от 26 января 2024 года и обязал выплатить ему 151 866 гривен.

"Проверив обоснованность доводов сторон и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что обжалованные приказы о применении дисциплинарного взыскания к истцу, как и об увольнении не отвечают критериям правомерности решения субъекта властных полномочий, принятые при отсутствии надлежащих и достоверных доказательств, без учета всех обстоятельств происшествия, а затем исковые требования о признании противоправными и отмене таких подлежат удовлетворению", — говорится в постановлении суда.

Напомним, в Украине впервые заплатили денежное вознаграждение обличителю коррупции. Им стал действующий военнослужащий, которому еще в 2021 году предложили взятку в размере 24 миллиона гривен.

А доктор юридических наук Леонид Емец заявил, что членство Украины в НАТО напрямую зависит от победы над коррупцией. Ведь ни одна структура не будет приглашать к себе участника, который будет разворовывать выделяемые ресурсы.