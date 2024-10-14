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Суд поновив на посаді митника зі Львівщини, якого підозрюють у корупції

14 жовтня 2024 16:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Сергій Бутов, якого підозрюють у корупції на Львівській митниці, поновлений на посаді
Затримання Сергія Бутова у 2023 році. Фото: ДБР
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Підозрюваного в систематичному хабарництві на Львівській митниці Сергія Бутова поновили на роботі. Йому також мають виплатити понад 100 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Бутова поновили на роботі

Львівський окружний адмінсуд поновив на посаді Сергія Бутова, підозрюваного в систематичному хабарництві на Львівській митниці.

Його затримали наприкінці листопада минулого року під час отримання 16 тисяч доларів хабара. Загалом, за версією слідства, він отримав 38 тисяч доларів.

Після затримання Бутова звільнили за порушення присяги держслужбовця, але він оскаржив це рішення в суді та вимагав компенсації за вимушений прогул.

Суд скасував рішення Львівської митниці про його звільнення від 26 січня 2024 року та зобов’язав виплатити йому 151 866 гривень.

"Перевіривши обґрунтованість доводів сторін та оцінивши зібрані у справі докази в їх сукупності, суд доходить переконання, що оскаржувані накази про застосування дисциплінарного стягнення до позивача, а також про звільнення не відповідають критеріям правомірності рішення суб'єкта владних повноважень, прийняті за відсутності належних та достовірних доказів, без врахування всіх обставин події, а відтак позовні вимоги про визнання протиправними та скасування таких підлягають задоволенню", — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, в Україні вперше заплатили грошову винагороду викривачу корупції. Ним є чинний військовослужбовець, якому ще у 2021 році запропонували хабар у розмірі 24 мільйони гривень.

А доктор юридичних наук Леонід Ємець заявив, що членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією. Адже жодна структура не запрошуватиме до себе учасника, який розкрадатиме ресурси, що виділяються. 

суд ДБР корупція Митна служба митниця судові рішення

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