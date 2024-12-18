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Суд во Львове вынес приговор заказчику поджога авто журналистки

18 декабря 2024 08:59
Виктория Козырь - редактор
Поджог автомобиля журналистки — львовский суд вынес приговор
Сожженный автомобиль журналистки Галины Терещук. Фото: Радио Свобода
Виктория Козырь - редактор

Галицкий районный суд Львова вынес приговор по делу заказчика поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Мужчина нашел человека, который согласился за деньги сжечь автомобиль.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Событие произошло в 2020 году. Тогдашний студент университета поджег автомобиль журналистки Радио Свобода. Против парня открыли уголовное дело. Он признал свою вину в суде и указал на заказчиков.

Служба безопасности Украины в декабре 2020 года завершила досудебное расследование по заказчику и организатору поджога автомобиля и передала материалы в суд. Из материалов дела известно, что мужчина решил уничтожить автомобиль журналистки из-за ее профессиональной деятельности.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину не признал. Он заявил, что потерпевшую и ее мужа лично не знает и конфликтов с ними вроде бы не было.

Приговор суда

На основании собранных доказательств суд решил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Кроме того, мужчина должен уплатить материальный ущерб на сумму 81 518 грн и оплатить стоимость проведения судебных экспертиз — 35 799 грн.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который сжег автомобиль военнослужащей. Харьковчанин решил уничтожить машину из-за ревности.

В Одессе россиянин получил условный срок за покушение на поджог автомобиля, принадлежавший местному жителю. Суд учел его искреннее раскаяние.

суд журналисты Львов автомобиль судебные решения

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