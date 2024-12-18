Поджог автомобиля журналистки — львовский суд вынес приговор

Суд во Львове вынес приговор заказчику поджога авто журналистки
Галицкий районный суд Львова вынес приговор по делу заказчика поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Мужчина нашел человека, который согласился за деньги сжечь автомобиль.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Событие произошло в 2020 году. Тогдашний студент университета поджег автомобиль журналистки Радио Свобода. Против парня открыли уголовное дело. Он признал свою вину в суде и указал на заказчиков.
Служба безопасности Украины в декабре 2020 года завершила досудебное расследование по заказчику и организатору поджога автомобиля и передала материалы в суд. Из материалов дела известно, что мужчина решил уничтожить автомобиль журналистки из-за ее профессиональной деятельности.
Обвиняемый в судебном заседании свою вину не признал. Он заявил, что потерпевшую и ее мужа лично не знает и конфликтов с ними вроде бы не было.
Приговор суда
На основании собранных доказательств суд решил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Кроме того, мужчина должен уплатить материальный ущерб на сумму 81 518 грн и оплатить стоимость проведения судебных экспертиз — 35 799 грн.
Напомним, в Харькове судили мужчину, который сжег автомобиль военнослужащей. Харьковчанин решил уничтожить машину из-за ревности.
В Одессе россиянин получил условный срок за покушение на поджог автомобиля, принадлежавший местному жителю. Суд учел его искреннее раскаяние.
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