Підпал автомобіля журналістки — львівський суд виніс вирок

Спалений автомобіль журналістки Галини Терещук. Фото: Радіо Свобода

Галицький районний суд Львова виніс вирок у справі проти замовника підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Чоловік знайшов людину, яка погодилась за гроші спалити автомобіль.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Подія трапилася у 2020 році. Тодішній студент університету підпалив автомобіль журналістки Радіо Свобода. Проти хлопця відкрили провадження. Він визнав свою вину в суді та вказав на замовників.

Служба безпеки України у грудні 2020 року завершила досудове розслідування щодо замовника й організатора підпалу автомобіля та передала матеріали до суду. З матеріалів справи відомо, що чоловік вирішив знищити автомобіль журналістки через її професійну діяльність.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину не визнав. Він заявив, що потерпілу та її чоловіка особисто не знає і конфліктів з ними ніби то не мав.

Вирок суду

На підставі зібраних доказів суд вирішив визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на строк шість років. Крім того, чоловік повинен сплатити матеріальну шкоду на суму 81 518 грн та оплатити вартість проведення судових експертиз — 35 799 грн.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який спалив автомобіль військовослужбовиці. Харків'янин вирішив знищити машину через ревнощі.

В Одесі росіянин отримав умовний термін за замах на підпал автомобіля, який належав місцевому жителю. Суд врахував його щире каяття.