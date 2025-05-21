Во Львове судили работника Генштаба РФ Юрия Сизова, который планировал в Украине теракты

Российский военный в наручниках. Иллюстративное фото: росСМИ

Во Львове суд заочно признал виновным в преступлениях против основ национальной безопасности Украины работника Генерального штаба ВС РФ Юрия Сизова. Он планировал теракты на территории Украины, в частности на оборонном предприятии во Львове и в столичных торговых центрах.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Взрывчатка на заводе дронов

В материалах суда указано, что главной целью россиянина стало львовское предприятие "Атлон Авиа", которое производит беспилотные комплексы для ВСУ. Исполнителем должен был стать местный житель Александр Борисенко — бывший работник завода, который долгое время жил в Москве, а после возвращения в Украину остался без работы.

Контакты с ним установил Евгений Иванов, гражданин Украины, который с 2015 года проживает в российском Белгороде. Через мессенджеры он предложил Борисенко "заработок", и вскоре с ним связался куратор с русским акцентом. Тот предложил заложить взрывчатку на заводе, где Борисенко ранее работал, и предложил за это $40 тыс.

В начале февраля 2024 года Борисенко получил сумку с четырьмя пакетами под видом сока — в каждом из них была взрывчатка. 1 февраля он проник на предприятие с помощью магнитного ключа, который остался после увольнения, и оставил рюкзак с двумя пакетами в раздевалке. Таймер был установлен на срабатывание 3 февраля в 4:00 утра.

Еще две взрывчатки он должен был принести на следующий день, но, испугавшись полицейских поблизости, спрятал сумку в стене рядом с предприятием. Узнав, что первую взрывчатку обнаружили, он уничтожил телефон и попытался убежать.

Операция СБУ: инсценированный взрыв и фальшивая эвакуация

Уже 3 февраля Борисенко задержала СБУ. Он согласился сотрудничать и помочь в разоблачении российской агентурной сети. 18 февраля при участии правоохранителей был инсценирован подрыв на заводе: на месте сымитировали пожар с использованием шин, бензина, дымовых шашек и светошумовых гранат. В ответ кураторы из РФ перечислили Борисенко $40 тыс.

Впоследствии спецслужбы имитировали "побег" Борисенко в Россию. Его вместе с товарищем должны были нелегально переправить через границу через село Сотницкий Казачок. Но по дороге из Харькова авто, на котором они ехали, попало в ДТП.

Планы на 9 мая

На этом россияне не остановились. Сизов координировал новую серию терактов в Киеве к 9 мая. Целью стали три магазина сети Leroy Merlin и кафе "Офензива". Борисенко снова получил взрывчатку — на этот раз замаскированную под банки чая, а также 3500 долларов и фото сообщников.

9 мая он вместе с "помощниками" (которых контролировала СБУ) спрятал банки со взрывчаткой на полках в двух гипермаркетах. Все действия тщательно документировались украинскими спецслужбами.

Приговор и подозрения

Суд признал Юрия Сизова виновным в диверсии, передаче взрывчатки, организации покушения на теракты и нелегальной переправке лиц через границу. Ему заочно назначили 15 лет заключения.

Иванову, который считается посредником между российскими военными и исполнителями, также заочно сообщено о подозрении.

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