У Львові судили працівника Генштабу РФ Юрія Сизова, який планував в Україні теракти

Російський військовий у наручниках. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Львові суд заочно визнав винним у злочинах проти основ національної безпеки України працівника Генерального штабу ЗС РФ Юрія Сизова. Він планував теракти на території України, зокрема на оборонному підприємстві у Львові та у столичних торговельних центрах.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Вибухівка на заводі дронів

У матеріалах суду зазначено, що головною метою росіянина стало львівське підприємство "Атлон Авіа", яке виробляє безпілотні комплекси для ЗСУ. Виконавцем мав стати місцевий мешканець Олександр Борисенко — колишній працівник заводу, який тривалий час мешкав у Москві, а після повернення в Україну залишився без роботи.

Контакти з ним встановив Євгеній Іванов, громадянин України, який з 2015 року проживає в російському Бєлгороді. Через месенджери він запропонував Борисенку "заробіток", і незабаром з ним зв’язався куратор із російським акцентом. Той запропонував закласти вибухівку на заводі, де Борисенко раніше працював, і запропонував за це $40 тис.

На початку лютого 2024 року Борисенко отримав сумку з чотирма пакетами під виглядом соку — у кожному з них була вибухівка. 1 лютого він проник на підприємство за допомогою магнітного ключа, який залишився після звільнення, і залишив рюкзак із двома пакетами у роздягальні. Таймер було встановлено на спрацювання 3 лютого о 4:00 ранку.

Ще дві вибухівки він мав принести наступного дня, але, злякавшись поліцейських поблизу, заховав сумку в стіні поруч із підприємством. Дізнавшись, що першу вибухівку виявили, він знищив телефон і спробував втекти.

Операція СБУ: інсценований вибух і фальшива евакуація

Вже 3 лютого Борисенка затримала СБУ. Він погодився співпрацювати та допомогти у викритті російської агентурної мережі. 18 лютого за участю правоохоронців було інсценовано підрив на заводі: на місці зімітували пожежу з використанням шин, бензину, димових шашок і світлошумових гранат. У відповідь куратори з РФ перерахували Борисенку $40 тис.

Згодом спецслужби імітували "втечу" Борисенка до Росії. Його разом із товаришем мали нелегально переправити через кордон через село Сотницький Козачок. Але дорогою з Харкова авто, яким вони їхали, потрапило в ДТП.

Плани на 9 травня

На цьому росіяни не зупинилися. Сизов координував нову серію терактів у Києві до 9 травня. Метою стали три магазини мережі Leroy Merlin та кафе "Офензива". Борисенко знову отримав вибухівку — цього разу замасковану під банки чаю, — а також 3500 доларів і фото спільників.

9 травня він разом із "помічниками" (яких контролювала СБУ) сховав банки з вибухівкою на полицях у двох гіпермаркетах. Усі дії ретельно документувалися українськими спецслужбами.

Вирок і підозри

Суд визнав Юрія Сизова винним у диверсії, передаванні вибухівки, організації замаху на теракти та нелегальному переправленні осіб через кордон. Йому заочно призначили 15 років ув’язнення.

Іванову, який вважається посередником між російськими військовими та виконавцями, також заочно повідомлено про підозру.

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