На Львовщине мужчина избежал наказания в суде по подозрению в убийстве отца

Судейский молоток. Фото: Freepik

Пустомытовский районный суд Львовской области признал невиновным мужчину, которому инкриминировали умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть его отца. Резонансное дело, длившееся несколько лет, завершилось оправдательным приговором из-за недоказанности его вины.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Опендатабот.

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По версии обвинения, трагедия произошла 5 марта 2021 года. Тогда, по данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил своего отца после конфликта, якобы нанеся ему десятки ударов руками и ногами по голове и телу. Потерпевший, по заключению эксперта, получил многочисленные травмы: переломы ребер, кровоизлияния в головной мозг и другие повреждения, которые стали причиной смерти.

Однако сам обвиняемый отрицал свою вину. Он признал факт стычки с отцом, но настаивал, что нанес лишь несколько ударов и в тот же вечер попросил у него прощения. По словам мужчины, на следующий день отец вел себя активно, пошел на участок за дровами, звонил родственникам, делал ремонтные работы и жаловался только на давление. А уже 8 марта было найдено тело отца.

Родственники обвиняемого разделились в том, причастен ли он к смерти мужчины

Во время судебного разбирательства было допрошено немало свидетелей и родственников. Один из братьев погибшего сообщил, что потерпевший ранее жаловался на угрозы со стороны сына, просил деньги и даже писал об этом в письме. Впрочем, гражданская жена обвиняемого отметила, что конфликт между сыном и отцом был бытовым и что в последний день потерпевший не имел признаков тяжелых травм.

Показания родственников разделились. Некоторые указывали на системные конфликты в семье и желание сына присвоить жилье, другие — отрицали существование мотива или агрессии с его стороны. В частности, брат потерпевшего, бывший милиционер, настаивал, что конфликт имел место, и даже назвал это насилием. В то же время свидетели также подтвердили, что погибший мог получить травмы и до 5 марта, ведь незадолго до этого сам рассказывал о падении на улице.

Вскрытие показало, что погибший вряд ли мог умереть от травм при драке

Ключевые вопросы возникли во время экспертного анализа. Эксперт подтвердил, что телесные повреждения могли быть получены именно 5 марта, однако окончательного ответа, все ли травмы были нанесены одновременно, не дал. Отмечалось, что потерпевший мог продолжать физическую активность даже с некоторыми травмами. Кроме того, эксперт не мог однозначно указать, наступила ли смерть именно на месте, где было найдено тело, а также, могла ли палка или ветка быть орудием преступления.

Мужчину оправдали из-за отсутствия доказательств в его причастности к смерти отца

Защита настаивала на отсутствии прямой причинно-следственной связи между телесными повреждениями и смертью, ведь согласно выводам судмедэксперта, погибший мог жить еще сутки или более после вероятного избиения. Кроме того, указывалось на недостоверность или неполноту экспертного анализа, отсутствие точных данных о времени смерти, а также на то, что потерпевший мог быть убит в результате других обстоятельств.

В конце концов суд, учитывая все предоставленные показания, документы, экспертизы и ход разбирательства, признал, что вина обвиняемого не доказана и вынес оправдательный приговор. Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст.121 УК Украины.

Напомним, в Харькове судили рецидивиста, который похитил в подъезде велосипед и просился на фронт вместо тюремного наказания.

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