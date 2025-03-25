На Львівщині чоловік уникнув покарання в суді за підозрою у вбивстві батька

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав невинуватим чоловіка, якому інкримінували умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть його батька. Резонансна справа, що тривала кілька років, завершилась виправдувальним вироком через недоведеність його вини.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Опендатабот.

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За версією обвинувачення, трагедія сталася 5 березня 2021 року. Тоді, за даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко побив свого батька після конфлікту, нібито нанісши йому десятки ударів руками й ногами по голові та тілу. Потерпілий, за висновками експерта, отримав численні травми: переломи ребер, крововиливи в головний мозок та інші ушкодження, які стали причиною смерті.

Однак сам обвинувачений заперечив свою провину. Він визнав факт сутички з батьком, але наполягав, що завдав лише кілька ударів і того ж вечора попросив у нього вибачення. За словами чоловіка, наступного дня батько поводився активно, пішов на ділянку по дрова, телефонував родичам, робив ремонтні роботи і скаржився лише на тиск. А вже 8 березня було знайдене тіло батька.

Родичі обвинуваченого розділилися у тому, чи причетний він до смерті чоловіка

Під час судового розгляду було допитано чимало свідків та родичів. Один із братів загиблого повідомив, що потерпілий раніше скаржився на погрози з боку сина, просив гроші та навіть писав про це у листі. Утім, цивільна дружина обвинуваченого зазначила, що конфлікт між сином і батьком був побутовим і що в останній день потерпілий не мав ознак важких травм.

Свідчення родичів розділилися. Деякі вказували на системні конфлікти в сім’ї та бажання сина привласнити житло, інші заперечували існування мотиву чи агресії з його боку. Зокрема, брат потерпілого, колишній міліціонер, наполягав, що конфлікт мав місце, і навіть назвав це насильством. Водночас свідки також підтвердили, що загиблий міг отримати травми й до 5 березня, адже незадовго до цього сам розповідав про падіння на вулиці.

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Ключові питання виникли під час експертного аналізу. Експерт підтвердив, що тілесні ушкодження могли бути отримані саме 5 березня, однак остаточної відповіді, чи всі травми були нанесені одночасно, не дав. Зазначалося, що потерпілий міг продовжувати фізичну активність навіть із деякими травмами. Крім того, експерт не міг однозначно вказати, чи смерть настала саме на місці, де було знайдено тіло, а також, чи могла палиця або гілка бути знаряддям злочину.

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Захист наполягав на відсутності прямого причинно-наслідкового зв’язку між тілесними ушкодженнями й смертю, адже згідно з висновками судмедексперта, загиблий міг жити ще добу або більше після ймовірного побиття. Крім того, вказувалось на недостовірність чи неповноту експертного аналізу, відсутність точних даних про час смерті, а також на те, що потерпілий міг бути вбитий у результаті інших обставин.

Врешті-решт суд, врахувавши всі надані свідчення, документи, експертизи й перебіг розгляду, визнав, що вини обвинуваченого не доведено і постановив виправдувальний вирок. Обвинуваченого звільнено від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.121 КК України.

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