ПЦУ должен заключить договор с ЛОГА относительно церкви — детали

Деревянная церковь Пресвятой Троицы в Шпиколосах Львовской области. Фото: decerkva.org

Львовский окружной административный суд обязал Православную церковь Украины заключить договор о сохранении деревянной церкви Пресвятой Троицы конца XIX века в селе Шпиколосы. Церковь официально признана памятником архитектуры.

Об этом говорится в вердикте суда , передает Zaxid.net.

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Как указано в материалах дела, почти двухсотлетнюю церковь четыре года назад по решению Львовской ОВ внесли в реестр только что обнаруженных памятников архитектуры. С 1991 года помещение церкви и ее имущество использует религиозное общество Львовско-Сокальской епархии Украинской Православной Церкви Прихода Святой Троицы.

В 2016 году Сокальский райсовет утвердил программу сохранения объектов культурного наследия Сокальского района, где за средства районного бюджета изготовили памятникоохранную документацию на церковь.

В 2020 году в церкви начали демонтировать деревянные конструкции, в ответ на это ЛОГА обратилась к Княжевскому сельсовету с требованием остановить работы, потому что разрешения не давало. По этому факту следователи открыли уголовное производство.

Прокуратура обратилась в суд с требованием к ВТО заключить охранный договор на церковь. При этом самовольный ремонт церкви продолжается, в результате чего следователи также открыли уголовное производство через самовольство.

Суд обязал ВТО в течение месяца заключить с ЛОГА охранный договор на церковь о сохранении памятника. Это решение можно оспорить в апелляции.

Напомним, ранее Кассационный хозяйственный суд принял постановление, которое практически разрешает судьям легально вмешиваться в предпринимательскую деятельность и оценивать целесообразность бизнес-решений, принятых собственниками, топменеджментом компаний, советом директоров или собранием акционеров.

В то же время Высший совет правосудия уволил скандального судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве. Решения члены ВРП поддержали единогласно.